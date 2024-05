Nella mattina di sabato 4 maggio si è verificato un tragico incidente sulla Provinciale SP22 a Sant’Antonio, frazione di Pavullo nel Frignano, provincia di Modena. Un uomo di 86 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto, che ha sbandato ed è finita fuori strada. La moglie, 79enne, è rimasta ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida di una Panda insieme alla moglie quando ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e colpendo violentemente un albero lungo la strada per Coscogno. Nonostante i soccorsi tempestivi, per l’uomo alla guida non c’è stato nulla da fare. Nonostante il tentativo di rianimazione del personale medico del 118.

Ferita la moglie

La moglie, di settantanove anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Baggiovara per ricevere le cure necessarie. I sanitari accorsi sul luogo dell’incidente hanno provveduto al trasporto della donna presso la squadra di traumatologia, dove è stata presa in carico per le sue condizioni.

Intervento delle forze dell’ordine e chiusura della strada

Dopo l’incidente, le forze dell’ordine sono intervenute sulla Provinciale SP22 per eseguire i rilievi necessari e per mettere in sicurezza la zona. La polizia locale del Frignano ha temporaneamente chiuso la strada per permettere i soccorsi e le indagini sull’accaduto.