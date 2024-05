Milena Santirocco era scomparsa lo scorso 28 aprile da Lanciano. L’insegnante di ballo e fitness è stata ritrovata vicino Caserta nelle scorse ore e sta bene. Ora i carabinieri ricostruiranno cosa è successo.

Insegnante scomparsa a Lanciano è stata ritrovata a Caserta

È viva e sta bene Milena Santirocco, l’insegnante di ballo scomparsa pochi giorni fa a Lanciano, in provincia di Chieti.

La donna 54 enne, madre di due figli, aveva fatto perdere le sue tracce dopo una passeggiata pomeridiana in un luogo che amava molto, ovvero la lecceta di Torino di Sangro.

Sono stati giorni molto duri per la sua famiglia poi il miracolo in cui nessuno sperava: spontaneamente si è presentata in un commissariato di Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Insegnante scomparsa: gli accertamenti delle forze dell’ordine

Cosa è successo a Milena? Difficile dirlo al momento. La prima cosa che ha fatto l’insegnante è contattare la famiglia, dopo giorni in cui il suo cellulare risultava spento.

Adesso la 54enne dovrà chiarire le motivazioni del gesto e per questo motivo, nelle prossime ore verrà ascoltata dal magistrato della procura di Vasto (Chieti), Silvia Di Nunzio, che ha coordinato le indagini insieme a prefettura, vigili del fuoco e polizia.

Le ricerche sono durate circa una settimana e non si sono mai interrotte. Milena aveva abbandonato l’auto con una gomma a terra, cancellato il profilo Facebook e fatto sparire il suo smartphone.

Un gesto estremo che potrebbe essere collegato a un episodio molto particolare. Mesi fa infatti, la donna aveva contattato un esorcista per purificarsi da un maleficio ricevuto nel luogo di lavoro.

La maestra era spaventata da una presunta maledizione. Ora gli agenti approfondiranno questa vicenda, cercando di capire se la scomparsa sia correlata.