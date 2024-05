La stabilità dell’Inter è a rischio. Questo è ciò che è stato dichiarato dal presidente del club nerazzurro Steven Zhang che ha scritto un duro comunicato nel quale ha rivolto un attacco fondo statunitense Oaktree. La nota è arrivata a due giorni di distanza dalla scadenza del finanziamento stipulato tra il club e il fondo statunitense e in un anno cruciale che è stato coronato dalla fatidica seconda stella apposta sullo stemma societario. Il giornalista Capuano ha dichiarato tuttavia che non ci sarebbero pericoli per la stabilità dell’Inter.

Zhang, il duro comunicato contro Oaktree: “Nostri esasperati da minacce legali”

Il presidente nerazzurro nella lettera ha illustrato quelle che sarebbero state le responsabilità del fondo statunitense: “Nel corso dei mesi che hanno condotto alla data di scadenza della struttura di finanziamento con Oaktree, abbiamo fatto ogni tentativo per trovare una soluzione amichevole con il nostro partner, compresa l’offerta di molteplici possibilità per Oaktree di ottenere un ritorno finanziario completo e immediato. Purtroppo, i nostri sforzi finora sono stati esasperati da minacce legali e dalla mancanza di un coinvolgimento significativo da parte di Oaktree. Tutto ciò è stato molto frustrante e deludente, ma questo comportamento sta ora creando una situazione di rischio per il club che potrebbe metterne seriamente a repentaglio la stabilità. A nome dell’Inter e in qualità di presidente, voglio rassicurare le centinaia di milioni di tifosi in tutto il mondo che faremo tutto il possibile per proteggere i nostri colori, i nostri valori fondanti e la nostra stabilità. Ci impegniamo a lavorare per una risoluzione pacifica con Oaktree e a continuare la nostra storia di successi per la nostra amata Inter. Forza Inter sempre”.

Capuano su Zhang: “Non capisco per cosa sia a rischio stabilità dell’Inter”

Nel frattempo, il giornalista, Giovanni Capuano attraverso un post condiviso su X ha smentito che la stabilità dell’Inter possa essere minacciata: “Non capisco per cosa sia a rischio la stabilità dell’Inter. Il 22 maggio avrà una proprietà, che sia Oaktree o Zhang. E una situazione gestionale migliore rispetto agli anni scorsi che né Zhang, né Oaktree avranno interesse a smontare”.