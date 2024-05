Il calvario di Waima Vitullo, ex attrice hard e personaggio televisivo, è iniziato tre anni fa e ora teme di riviverlo. Tra poco tempo, il suo ex, Marcello Schiattarella, terminerà di scontare la sua pena di due mesi di reclusione, e Waima teme che possa ricominciare a perseguitarla come in passato.

Tormentata con 600 messaggi al giorno

Schiattarella aveva tormentato Vitullo con 600 messaggi al giorno, appostamenti sotto casa e continue minacce di morte, tutto perché lei aveva deciso di lasciarlo dopo aver scoperto la sua natura violenta.

Il coraggio di Waima Vitullo

Nonostante la paura, Waima ha trovato il coraggio di interrompere la relazione e denunciare il suo ex, un passo che le ha permesso di salvarsi. La denuncia ha portato a un processo nei confronti di Schiattarella, che è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione per stalking. Ora, con la fine della pena vicina, Waima vive con il timore che il suo incubo possa ricominciare.

I timori di Waima per l’ex

Vitullo ha raccontato: “Sono spaventata, temo che quando lui uscirà ricomincerà tutto da capo dato che, in passato, nonostante la condanna lui per molto tempo non ha mai smesso di perseguitarmi. Per colpa sua sono arrivata a perdere 12 kg. E la cosa peggiore è che faceva credere a molti di essere innocente e di non fare nulla”.