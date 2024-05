Ancelotti: concentrati sulla finale ma daremo il massimo in Liga

Ancelotti: concentrati sulla finale ma daremo il massimo in Liga

Milano, 18 mag. (askanews) - "Il modo migliore per prepararci all'ultima partita che abbiamo è giocare una partita al 100% delle nostre capacità, come abbiamo fatto contro il Granada e come abbiamo fatto molto bene contro l'Alavés. Così sarà anche la partita di domani". Lo ha detto il tecnico d...