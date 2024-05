Rissa a Vimercate: due uomini accoltellati fuori da un locale

Rissa a Vimercate, due sudamericani accoltellati in futile lite. Nessuno desta in pericolo di vita

Nella tranquilla piazza Marconi di Vimercate, in provincia di Monza e della Brianza, due uomini di origine sudamericana si sono feriti reciprocamente con coltelli durante una rissa avvenuta sabato notte scorso. Nonostante le ferite da taglio, entrambi si sono salvati e hanno ricevuto una prognosi di circa venti giorni ciascuno.

La causa della rissa

Le motivazioni dell’aggressione sembrano essere legate a motivi banali, trasformando una discussione in una violenta collisione a causa dell’eccessivo consumo di alcol. I due coinvolti, entrambi operai, uno di 35 anni e l’altro di 43 anni, si sono assaliti accoltellandosi fuori da un locale.

Il trasporto in ospedale

Nonostante le sue ferite più gravi, il 43enne è stato in grado di arrivare da solo a piedi nella caserma dei carabinieri distante 500 metri per chiedere soccorso. Entrambi sono stati poi trasportati in ospedali diversi: uno al Policlinico di Milano, l’altro al papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le autorità stanno ora cercando di fare luce sull’incidente. Le testimonianze di coloro che hanno assistito alla rissa potrebbero essere cruciali per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e individuare colui che ha responsabilità dei fatti accaduti.