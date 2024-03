E’ veramente terribile la notizia che arriva da Roé Volciano, vicino Brescia. Qui delle giovanissime ragazze adolescenti hanno avuto una rissa ed una di loro è molto grave. Un video girato dai coetanei testimonia tutto…

Rissa tra ragazzine a Brescia

C’è stata lite, una vera e propria rissa. Le due protagoniste sono due adolescenti di 15 e di 14 anni di Brescia, di origine marocchina. La discussione sarebbe nata molto vicino alla fermata bus, nonché alla scuola. Secondo le prime ipotesi e ricostruzioni il litigio sarebbe nato per via di un ragazzo. Dopo dei primi insulti, hanno iniziato a tirarsi schiaffi e pugni.

Accoltellamento tra adolescenti

Ad un certo punto la 15enne ha deciso di prendere un coltello a scatto e di accoltellare la coetanea più volte, forse sette. Intorno alle due erano presenti altri ragazzini che giravano video ma solo al momento dell’accoltellamento una di loro ha deciso di intervenire.

Come sta la 14enne

Inizialmente la 14enne accoltellata non si era neanche resa conto delle ferite. La giovane è stata trasportata in ospedale dove si trova ancora in gravi condizioni di salute. Nonostante questo però, per fortuna, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Intanto la 15enne è stata fermata dai carabinieri.