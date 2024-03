Augusta Vanotti, 51 anni, era scomparsa da giovedì sera, quando era uscita per andare a trovare la figlia. Ieri il suo corpo è stato trovato sulla sponda del fiume Grigna a Bienno, in provincia di Brescia.

La scomparsa di Augusta Vanotti

Augusta Vanotti era uscita di casa giovedì per andare a trovare la figlia. La sera poi aveva lasciato l’abitazione di quest’ultima per rientrare a casa e da allora non si avevano più avuto sue notizie.

La donna risiedeva a Cividate Camuno in Val Camonica, provincia di Brescia, dove si era trasferita da qualche tempo.

La scoperta del corpo

Il corpo di Augusta Vanotti è stato trovato ieri, 10 marzo, tra le rocce intorno al fiume, vicinissimo all’acqua. Una volta giunti sul posto i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle donna, morta da tempo.

Ora spetta agli inquirenti scoprire le ragioni della morte. L’ipotesi più probabile è quella di un malore a cui è seguita una violenta caduta vicino al fiume. Sul corpo sarebbero visibili feriti compatibile a una caduta ma per qualsiasi conferma di quanto accaduto si attenderanno i risultati dei medici legali.