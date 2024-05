Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara è tornato a parlare delle sue idee sui programmi che oggi vengono portati avanti nelle scuole e ha criticato una parte specifica di ciò che viene insegnato alle elementari.

Valditara sui programmi della scuola: i dinosauri

“Dal mio punto di vista il sistema scolastico italiano prevede l’insegnamento di troppa roba. In terza elementare si va a narrare e a spiegare tutte le specie di dinosauri. Addirittura c’era un animale vissuto 40 milioni di anni fa e questi bambini devono studiare e imparare questo animale vissuto in Messico ed estinto da milioni di anni. Tutto questo, ma a che serve?“. Per Valditara, sarebbe importante cambiare un po’ le priorità della scuola: “E’ tutto inutile se poi non conosciamo le esperienze più importanti del nostro passato, che ci hanno dato i grandi valori dell’Occidente”.

Valditara sui programmi della scuola: cellulare o libro

Un altro tema molto discusso ultimamente è quello che riguarda la didattica che si divide ormai tra nuovi sistemi (cellulare) e il classico libro cartaceo: “Non concepisco una didattica fatta sul cellulare che ha effetti molto negativi sul bambino, sulla sua concentrazione, creatività e ci sono tanti studi su questo”. “Il web è un grande oceano dove alla fine ci si perde, certamente ritornare all’importanza del libro, della scrittura, poi dopo c’è il tablet, che è importante” – spiega ancora Valditara – “Non il cellulare. Il cellulare crea danni nel bambino piccolo, anche a livello psicologico, crea anche una dipendenza psichica”.