Una terribile tragedia è avvenuta nella serata di domenica 10 marzo a Torrimpietra, in provincia di Roma. Un rider ha dimenticato di inserire il freno a mano ed è stato travolto dalla sua auto.

Roma, rider travolto dalla sua auto: aveva dimenticato il freno a mano

Nella serata di domenica 10 marzo, intorno alle ore 22, si è verificata una terribile tragedia a Torrimpietra, frazione del comune di Fiumicino, in provincia di Roma. Un rider di 45 anni è morto travolto dalla sua stessa auto mentre stava effettuando delle consegne a domicilio. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente autonomo.

Secondo la prima ricostruzione, il 45enne aveva parcheggiato la sua macchina in pendenza, probabilmente dimenticandosi di inserire il freno a mano. Quando è sceso per effettuare la consegna è stato travolto dall’automobile ed è morto quasi sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri per le indagini del caso. Gli operatori sanitari hanno tentato la rianimazione ma non c’è stato nulla da fare.