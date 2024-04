Quirinale: Guido Betti, CommunitySos la piattaforma per coordinare l'emergenza alluvione e non solo**

**Quirinale: Guido Betti, CommunitySos la piattaforma per coordinare l'e...

**Quirinale: Guido Betti, CommunitySos la piattaforma per coordinare l'e...

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Guido Betti, diciotto anni, residente a Ravenna, nuovo Alfiere della Repubblica, con grande energia, competenza e visione innovativa ha fornito un importante contributo allo sviluppo e gestione della piattaforma informatica CommunitySos, ideata per consentire la mappatura...

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Guido Betti, diciotto anni, residente a Ravenna, nuovo Alfiere della Repubblica, con grande energia, competenza e visione innovativa ha fornito un importante contributo allo sviluppo e gestione della piattaforma informatica CommunitySos, ideata per consentire la mappatura dei bisogni del territorio e una gestione ottimale dei volontari durante eventi di crisi ed emergenza. Nel corso della recente alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, in particolare, grazie a CommunitySos è stato possibile gestire 6 mila volontari divisi in 1100 squadre, raggiungendo tutte le aree critiche della provincia di Ravenna.