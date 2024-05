Scritta ufficialmente la parola fine allo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber. Il direttore ha voluto chiudere la vicenda.

Mentana-Gruber: il direttore mette fine allo scontro

Il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, ha dato appuntamento ai telespettatori per raccontare come è andato lo scontro avuto con Lilli Gruber, nato per via di uno sforamento dei tempi del telegiornale prima del programma Otto e mezzo. “Vi racconteremo alla fine, il lieto fine delle baruffe interne a questa rete” ha dichiarato.

“Abbiamo controllato che non ci fosse lo spot contro l’incontinenza prima di tornare in onda“ ha dichiarato Mentana in modo ironico, per poi leggere la nota dell’editore Urbano Cairo. “Sottoscriviamo in pieno e ci scusiamo con tutti quelli che si possono essere sentiti toccati negativamente da questa polemica, che è nata perché siamo stati accusati di qualcosa che non è vero” ha dichiarato il direttore, elencando i minuti in cui il telegiornale ha sforato durante i lunedì precedenti a quello in cui è scoppiato lo scontro.

Scontro Mentana-Gruber: la nota di Urbano Cairo

“La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti” si legge nella nota, che sottolinea che l’azienda ha saputo mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente e diventare un punto di riferimento. “Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio” è stato aggiunto.