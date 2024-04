Allarme a Perugia: trovato per la prima volta Fentanyl in una dose di eroina

Il Fentanyl è arrivato a Perugia ed è scattato l'allarme. Trovato in una dose di eroina.

Il Fentanyl è arrivato a Perugia ed è subito scattato l’allarme. L’Unità di strada, servizio della struttura complessa Ser.T del Perugino della Usl Umbria 1, ha trovato e analizzato una dose composta da eroina per il 50%, codeina per il 30%, diazepam per il 15% e Fentanyl. Il tutto su segnalazione di una persona che conosce il servizio. Si tratterebbe della prima volta che viene scoperto a Perugia.

Allarme a Perugia, Fentanyl in una dose di eroina: di cosa si tratta

“Il Fentanyl è un oppiode sintetico che appartiene alla stessa famiglia della morfina e dell’eroina, ma è molto più potente: 100 volte più potente della morfina, 50 volte più dell’eroina; negli Stati Uniti è la principale causa di decessi per overdose” si legge nella nota dell’Unità di strada. Il servizio ha invitato tutte le persone che usano sostanze a prestare molta attenzione e testarle prima del consumo.