Milano: Sardone, 'vedremo se da sinistra ci sarà marcia a favore clandestini'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Innanzitutto voglio esprimere la mia vicinanza al vice ispettore gravemente ferito da un marocchino irregolare alla stazione di Lambrate e a tutto il corpo della Polizia di Stato. Purtroppo l’odio anti-divise alimentato dalla sinistra contribuisce a produrre aggressioni efferate come queste ai danni dei servitori dello Stato. Ogni giorno tre uomini o donne delle Forze dell’Ordine vengono attaccati da balordi per strada ma per Pd e compagni in Italia esiste un regime poliziesco". Lo afferma Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale a Milano della Lega.

"Nonostante anni di denunce riguardo la pericolosità della zona della stazione di Lambrate, popolata notte e giorno da clandestini, punkabbestia e tossici, il Comune -aggiunge- ha sempre sottovalutato i problemi. Milano è sempre più insicura, nel totale disinteresse del sindaco e del Pd. E i risultati sono questi. Coltellate a un poliziotto dopo aver 'giocato' a lanciare pietre contro treni e passanti: mi auguro che questo balordo, con diversi alias e precedenti penali, sia immediatamente condotto al Cpr di via Corelli per procedere con l’espulsione. La sinistra buonista che è contraria ai centri di rimpatrio oserà opporsi? Giustificherà persino un tentato omicidio ai danni di un poliziotto? Organizzerà una marcia in difesa dei clandestini? Tutto è possibile nella Milano pro accoglienza sfrenata. Le Forze dell'Ordine vanno sostenute e tutelate, a loro va il mio ringraziamento per quello che fanno ogni giorno per la tutela dei cittadini”.