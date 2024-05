Europee: Fratoianni domani con Rackete a Milano, poi in Liguria

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - 'Per un’Europa libera, giusta e sostenibile' è il titolo della manifestazione pubblica che si svolgerà a Milano domani mattina 19 maggio 2024 alle ore 11 presso il Teatro del Buratto (Via G. Bovio 5). Intervengono Carola Rackete, Roberto Sali...

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – 'Per un’Europa libera, giusta e sostenibile' è il titolo della manifestazione pubblica che si svolgerà a Milano domani mattina 19 maggio 2024 alle ore 11 presso il Teatro del Buratto (Via G. Bovio 5). Intervengono Carola Rackete, Roberto Salis e Nicola Fratoianni. Modera l’incontro la giornalista Federica Venni. È previsto un punto stampa prima dell’inizio della manifestazione alle ore 10.30 sempre al Teatro del Buratto. La manifestazione sarà in diretta webtv sulle pagine Facebook di Sinistra Italiana e di Nicola Fratoianni.

Nel pomeriggio di domenica Fratoianni poi si trasferirà in Liguria, dove alle ore 16.30 sarà a Rapallo, al chiosco della musica, insieme ai candidati rossoverdi al parlamento europeo Simona Cosso e Daniele Cicala e al candidato sindaco Francesco Angiolani. Quindi alle ore 18.30 Fratoianni e Simona Cosso terranno un comizio a Genova in via Cairoli adiacenze piazza della Meridiana. Infine lunedi mattina 20 maggio alle ore 11 conferenza stampa a Genova, presso il workspace 4Business viale Brigata Bisagno, 2a, per la presentazione della proposta di legge con le modifiche al finanziamento privato alla politica.