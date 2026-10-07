Nel corso della puntata trasmessa ieri sera, Guendalina Tavassi ha rivolto la telecamera per lanciare un chiaro avvertimento al suo compagno, Federico Perna. Il messaggio, diretto a chi la segue sui social, termina con un’esortazione: “Non pubblicare nulla e pensa fino a 200 mila prima di scrivere qualcosa, se proprio vuoi farlo”. L’intento era proteggere il proprio nome e la tranquillità della famiglia, ricordando che Federico non appartiene al mondo dello spettacolo e rischia di non comprendere le dinamiche tipiche del Grande Fratello Vip (GF Vip).

Il messaggio di Guendalina a Federico: un avvertimento contro i post sui social

Guendalina ha spiegato che il suo desiderio era quello di mantenere la situazione fuori dai riflettori, evitando rumori inutili che potessero alimentare speculazioni su una possibile rientrata nella Casa. Il riferimento ai “200 mila” indica, a suo avviso, la soglia di attenzione dei media prima che una dichiarazione diventi notizia.

Nonostante la raccomandazione, poche ore dopo, Federico ha reagito in maniera opposta, scegliendo di rispondere pubblicamente a un episodio interno.

La reazione aggressiva di Federico Perna verso Jonathan Kashanian

Il fidanzato ha pubblicato una storia in cui definiva Jonathan Kashanian “sto schifoso” e lo accusava di aver chiamato la moglie prima di entrare nella Casa per incitarla a un gesto intimo davanti a lui e ai figli.

Il tono, decisamente volgare, ha subito suscitato una ondata di critiche. Dopo la reazione del pubblico, la storia è stata rimossa e Federico ha aggiunto una scusa: “Mi dispiace per l’insulto eccessivo fatto nella storia di ieri, è stato un gesto dettato dalla rabbia di vedere Guenda attaccata da tutti”. L’intera vicenda ha accresciuto la tensione tra i concorrenti.

Il clima in Casa: videochiamata, pressione degli autori e timori di nuove avances

Nel frattempo, durante la stessa puntata, Jonathan Kashanian ha insistito affinché Guendalina ribadisse il suo avvertimento a Federico, quasi come se temesse di diventare lui stesso bersaglio. Successivamente, Guendalina ha raccontato di aver ricevuto una videochiamata da Federico mentre i suoi figli erano presenti: “Guenda, ma tu devi andare con qualcuno lì dentro”. In una recente intervista con Lorenzo Pugnaloni Federico ha ricordato che gli autori del GF Vip avevano più volte invitato Guendalina a partecipare, ma la decisione era rimandata per via di una delicata situazione con l’ex marito. Ora, con la riconciliata serenità, gli autori avrebbero nuovamente proposto il ritorno. Federico ha concluso: “Ho timore che qualcuno al GF Vip possa provarci con lei”.

Il compleanno di Chloe: una sorpresa emozionante nella Casa

Nel corso della stessa serata, la tensione ha lasciato spazio a un momento più tenero: la giovane Chloe figlia di Guendalina, ha compiuto tredici anni. Dopo aver chiesto al pubblico di concederle un compleanno “spensierato e divertente”, Guendalina ha trovato una fetta di torta sotto una cloche, accompagnata da un biglietto scritto dalla figlia: “Mamma, ti penso sempre. Oggi è il mio compleanno ma la fetta più importante l’ho lasciata per te”. Il successivo incontro in giardino ha visto Chloe dichiarare: “Non ho festeggiato il compleanno per venire da te”. La bambina ha descritto la madre come “simpaticissima” ma “che vuole avere sempre ragione”, aggiungendo che l’amore materno è la sua “pazza gioia”.

Questi avvenimenti, intrecciati tra conflitto verbale e affetto familiare, hanno caratterizzato una puntata ricca di emozioni contrastanti, dimostrando ancora una volta come il Grande Fratello Vip sia un microcosmo di drammi personali e momenti di tenerezza.