Alcuni biglietti manoscritti destinati ai familiari, documenti al vaglio degli investigatori e una pistola ritrovata accanto al corpo: sarebbero questi gli elementi emersi dopo la morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia trovato senza vita nella sua casa di campagna in Toscana. La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire le circostanze della tragedia.

Morte Gianni De Gennaro, i messaggi ai familiari e l’arma vicino al corpo

Come riportato dall’Ansa, alcuni biglietti manoscritti indirizzati ai familiari sarebbero stati rinvenuti nell’abitazione di campagna di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia trovato morto il 21 novembre in una proprietà situata a Montiano, frazione di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto.

I fogli, insieme ad altra documentazione attualmente al vaglio degli investigatori, sarebbero stati individuati in una dependance della villa, dove il corpo è stato scoperto dal custode. Gli inquirenti ritengono che l’uomo, mentre si trovava da solo, si sia sparato alla testa con una pistola di sua proprietà, regolarmente detenuta. L’arma sarebbe stata recuperata proprio accanto al corpo.

Per chiarire con precisione quanto accaduto sono intervenuti i carabinieri del Ris di Roma e della Scientifica, impegnati nei rilievi all’interno dell’edificio. La proprietà, una villa di due piani immersa nella campagna maremmana tra vigneti e uliveti, è stata isolata per consentire tutti gli accertamenti. Anche la salma dell’ex capo della Polizia ha lasciato l’abitazione ed è stata destinata all’obitorio dell’ospedale di Grosseto, dove nei prossimi giorni dovrebbe essere eseguita l’autopsia.

Morte Gianni De Gennaro, il fascicolo per istigazione al suicidio e gli ultimi movimenti

Sulla morte di De Gennaro la Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, così da verificare ogni circostanza e accertare se vi siano eventuali responsabilità o elementi utili alla ricostruzione dei fatti. L’ex capo della Polizia avrebbe raggiunto da solo la residenza nel tardo pomeriggio di venerdì 20 novembre, senza più fornire notizie di sé. A preoccuparsi sono stati i familiari, che intorno alle 9 del mattino successivo hanno provato a contattarlo senza riuscirci.

La segnalazione al 118 è stata effettuata dai carabinieri alle 9.38: secondo le informazioni provenienti dagli ambienti sanitari, si sarebbe trattato dell’unica richiesta di soccorso registrata per l’accaduto. Al momento dell’intervento, De Gennaro era già morto. Gli investigatori stanno inoltre raccogliendo le testimonianze delle persone che potrebbero averlo incontrato nelle ore precedenti, compresi i dipendenti di un albergo situato a circa 300 metri dalla villa, dove l’uomo era solito fermarsi per cenare. Al vaglio anche l’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza nella zona, che potrebbero aver registrato spostamenti o passaggi significativi.

La vicenda si inserisce in un momento particolarmente delicato per l’ex capo della Polizia, che nei giorni precedenti era finito nel registro degli indagati della Procura di Caltanissetta con l’ipotesi di depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Nei suoi confronti era stato notificato un avviso di garanzia e i carabinieri del Ros avevano eseguito alcune perquisizioni. Il 1° dicembre avrebbe dovuto comparire davanti al Tribunale del Riesame di Caltanissetta.