(Adnkronos) - "Perseguitata per nove anni, ora posso tornare alla mia vita". Madalina Ghenea, ospite oggi a Verissimo, ha raccontato di essere stata perseguitata per tanti anni da una stalker donna, condannata nei mesi scorsi. "Non è stato facile, ma voglio mandare un messaggio a tutte le donne: b...

(Adnkronos) – “Perseguitata per nove anni, ora posso tornare alla mia vita”. Madalina Ghenea, ospite oggi a Verissimo, ha raccontato di essere stata perseguitata per tanti anni da una stalker donna, condannata nei mesi scorsi. “Non è stato facile, ma voglio mandare un messaggio a tutte le donne: bisogna chiedere aiuto e denunciare”, ha detto l’attrice e modella ospite nel salotto di Silvia Toffanin.

L’attrice ha raccontato: “Mi ha reso la vita molto difficile, ma soprattutto quella di mia mamma. Io ho fatto tutta questa lotta prima di tutto per la mia famiglia ma anche per tutte le donne. Bisogna chiedere aiuto”, sottolinea Ghenea, che ripercorre la vicenda conclusa lo scorso febbraio con la condanna definitiva della stalker.

“Questa storia si è chiusa e ora ho la possibilietà di tornare a lavorare e di vivere una vita tranquilla, come portare mia figlia a scuola”. Gli episodi di stalking sono cominciati quando la modella era incinta di Charlotte, la figlia primogenita nata nel 2017: “Ha cominciato ad agire con la mia prima gravidanza, creava dei profili falsi sui social e scriveva alle persone come se fossi io.

Non riuscivo più a fare le cose che volevo fare. Oggi indosso questo sorriso perché finalmente questa lotta è finita”.

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