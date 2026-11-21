Il Leeds ha battuto per 4-1 il Chelsea sabato 21 novembre a Stamford Bridge, nell’undicesima giornata di Premier League. Partiti da un gol di svantaggio, i Whites hanno ribaltato la partita e sono saliti al sesto posto, davanti ai padroni di casa.

Il Chelsea alla vigilia: quinto posto, assenze e dubbi

Prima della partita il Chelsea era quinto con 16 punti, due più del Leeds, nono a quota 14.

I Blues avevano perso due delle ultime tre partite di campionato, compreso lo 1-0 sul campo del Sunderland. Il successo per 2-0 sul Manchester United era arrivato dopo la sconfitta con il Tottenham.

Xabi Alonso non poteva contare su Joao Pedro, fermo dal 17 ottobre per un infortunio alla coscia. Sul suo recupero l’allenatore ha detto: “Non ancora.

Non è ancora pronto per allenarsi con la squadra”. Erano assenti anche Maxence Lacroix, per un infortunio al flessore, e Jorrel Hato. Reece James era in recupero dopo un’operazione al ginocchio, mentre Jamie Gittens si allenava di nuovo con il gruppo ma aveva bisogno di altro tempo. Erano disponibili Moises Caicedo, che aveva avuto un problema con l’Ecuador, e Josh Acheampong.

Il Leeds di Daniel Farke aveva la rosa al completo. Farke ha dichiarato di non avere “nessun infortunio da segnalare”. Le probabili formazioni indicate prima della gara erano un 3-4-3 per il Chelsea e un 3-4-2-1 per il Leeds, con Noah Okafor e Harry Wilson alle spalle di Dominic Calvert-Lewin. Le fonti consultate non concordavano però sulle formazioni.

Dal vantaggio di Emegha al poker del Leeds

Il Chelsea è passato in vantaggio al 25′ con Emmanuel Emegha, al suo primo esordio da titolare con Alonso. Tre minuti dopo Noah Okafor ha pareggiato, approfittando di una difesa ferma. Nella ripresa Morgan Rogers ha concesso un rigore all’ottavo minuto e Dominic Calvert-Lewin lo ha trasformato, portando in vantaggio il Leeds.

Al 58′ Okafor ha segnato il terzo gol per i Whites. Nel recupero Brenden Aaronson ha fissato il risultato sul 4-1. Il Leeds ha conquistato così la prima vittoria a Stamford Bridge in Premier League dopo 27 anni.

Il Chelsea dopo cinque sconfitte in undici gare

Con questo risultato il Chelsea ha perso cinque delle undici partite di campionato sotto la guida di Alonso e si trova all’ottavo posto. Nelle ultime cinque gare i Blues hanno perso contro Tottenham, Sunderland e Leeds e sono usciti dalla Coppa di Lega contro il Liverpool.

Alonso era stato presentato come il tecnico in grado di stabilizzare la squadra dopo un periodo turbolento. Secondo le informazioni disponibili è ancora presto per parlare di un suo esonero, ma il tecnico spagnolo ha avuto un inizio deludente nella sua prima esperienza in Premier League. Nel prossimo turno il Chelsea affronterà il Nottingham Forest e poi il Crystal Palace. Se non dovesse vincere in entrambe le partite, la pressione su Alonso aumenterebbe.