Domenica 22 novembre alle 15:00 il Sassuolo riceve il Genoa al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nella dodicesima giornata di Serie A Enilive. Per Roberto D’Aversa si tratta del debutto sulla panchina neroverde, arrivato quasi due settimane dopo l’annuncio. La squadra occupa il diciassettesimo posto con otto punti dopo undici giornate, appena sopra la zona retrocessione, e il nuovo tecnico subentra dopo l’esonero di Alberto Aquilani.

Dalle promozioni di Parma alle salvezze in Serie A

La carriera di D’Aversa da allenatore parte da Parma, dove arriva nel dicembre 2016 mentre il club milita in Serie C. In due stagioni il tecnico porta i ducali a due promozioni consecutive: la prima nel 2017 attraverso i playoff, la seconda nella stagione successiva, quando il Parma chiude la Serie B al secondo posto.

Nel 2018/19 la squadra conquista la salvezza chiudendo al quattordicesimo posto, poi migliora il risultato nel 2019/20 con l’undicesimo posto finale. Il ritorno sulla panchina gialloblù, nel gennaio 2021, non evita la retrocessione.

Nel 2021/22 D’Aversa guida la Sampdoria fino a gennaio, lasciando i blucerchiati fuori dalla zona retrocessione.

Nel 2023/24 è la volta del Lecce: dopo un buon avvio, la squadra attraversa un periodo difficile e il rapporto con l’allenatore si interrompe a stagione in corso, con i giallorossi comunque sopra le ultime tre posizioni. Nel 2024/25 arriva l’Empoli, con un inizio promettente seguito da un calo di rendimento. La stagione si chiude con la retrocessione, nonostante la semifinale di Coppa Italia raggiunta dai toscani.

La rimonta del Torino nella stagione 2025/26

Il precedente più incoraggiante per i tifosi neroverdi risale alla scorsa stagione. A febbraio, con il campionato già nella seconda metà, il Torino affida a D’Aversa la guida tecnica per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Il primo marzo la squadra granata batte la Lazio per 2-0 davanti al proprio pubblico. Poco dopo arriva il 4-1 contro il Parma, il club con cui l’allenatore aveva costruito la parte più importante del suo percorso.

Nelle dodici partite della gestione D’Aversa, il Torino ottiene cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Il bilancio è di 18 punti, con una media di 1,5 a partita. Il risultato permette alla squadra di conquistare la salvezza con anticipo e di chiudere la stagione al dodicesimo posto. Un percorso che mostra la capacità del tecnico di intervenire in corsa, restituendo continuità a un gruppo reduce da un periodo difficile.

Sassuolo-Genoa: numeri, precedenti e assenze

Il Sassuolo arriva alla sfida con cinque sconfitte consecutive in Serie A e sette gare senza vittorie, sei ko e un pareggio, dopo il 3-2 alla Juventus del 13 settembre. Il dato più preoccupante riguarda la difesa: 29 gol subiti in undici giornate, un numero che eguaglia il peggior dato della Serie A a venti squadre in questo punto della stagione. Solo il Benevento, nel 2017/18, ne aveva incassati altrettanti.

Il Genoa ha vinto contro Venezia, Juventus e Lecce, perdendo contro il Milan prima della sosta. I rossoblù segnano 11 gol, meno di quasi tutte le altre squadre del campionato, e tirano in porta una media di tre volte a partita. Nei precedenti in Emilia le due squadre si sono affrontate undici volte: sei successi neroverdi, due pareggi e tre vittorie genoane. Le ultime due trasferte del Genoa a Sassuolo si sono concluse entrambe con il risultato di 1-2. Il giudice sportivo non ha squalificati per questa gara, mentre Ostigard è diffidato. La direzione di gara è affidata a Ferrieri Caputi.

Per il Sassuolo il calendario proseguirà con la sfida al Napoli di sabato 29 novembre alle 15:00. Il Genoa affronterà l’Inter venerdì 28 novembre alle 20:45. In conferenza stampa D’Aversa ha indicato come priorità il recupero di autostima e intensità, prima ancora delle scelte tattiche.