Buone notizie per il Milan: Maignan non ha lesioni e sarà probabilmente disponibile contro il Frosinone, mentre Pavlovic torna gradualmente in gruppo.

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo sulle condizioni di Mike Maignan. Il portiere rossonero aveva lasciato il campo nel primo tempo della sfida tra Francia e Turchia, valida per la Nations League, dopo un fastidio tra l’anca destra e l’adduttore. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni nella regione pubo-adduttoria, e lo staff medico seguirà la situazione nei prossimi giorni.

Maignan verso la sfida con il Frosinone

La risonanza magnetica ha dato esito negativo, quindi il portiere dovrebbe essere a disposizione per la gara contro il Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle 18. Si tratta di un fastidio da tenere sotto controllo, non di un problema muscolare. La convocazione non è ancora certa, ma le possibilità di vederlo in campo sono concrete.

Pavlovic, Tomori e Loftus-Cheek: i tempi di recupero

Strahinja Pavlovic ha ripreso parzialmente il lavoro con il gruppo e verrà valutato giorno dopo giorno. Il difensore serbo sta superando un problema al rene e punta a essere disponibile per la gara di domenica.

Fikayo Tomori dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra nel corso della settimana, in vista della partita contro il Cagliari del 30 novembre.

Anche Ruben Loftus-Cheek ha già svolto gli esami di controllo, ma le sue condizioni saranno rivalutate tra un paio di settimane, senza una data precisa per il rientro.

Allenamenti a Milanello sotto la guida di Amorim

Dopo una settimana di riposo, i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali sono tornati al lavoro a Milanello con Ruben Amorim. La seduta è stata integrata dai ragazzi del Milan Futuro, perché tra i giocatori della prima squadra erano presenti solo Torriani, Gila, Terracciano, Musah, De Winter e Hutchinson. Il rientro completo dei nazionali è previsto entro giovedì.