Una donna di circa 30 anni è stata investita da una Skoda mentre camminava lungo la Statale 11, in via Strà, a Colognola ai Colli. L'impatto è stato fatale.

Una donna di circa 30 anni è morta dopo essere stata investita da un’automobile nella provincia di Verona. La vittima, priva di documenti, non è stata ancora identificata: le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire alle sue generalità.

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Sul luogo dell’investimento sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i carabinieri della compagnia di San Bonifacio, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a chiarire la dinamica dell’incidente, verificando la posizione della donna al momento dell’impatto e le circostanze in cui è avvenuto l’investimento.

Sotto esame anche la condotta del conducente della Skoda, per accertare se abbia avuto la possibilità di evitare l’urto e se emergano eventuali responsabilità. Al momento, tuttavia, non sono state diffuse conclusioni definitive sulle cause della tragedia.

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L’incidente

è avvenuto intorno alle 21.20 lungo la Strada statale 11, in via Strà, a Colognola ai Colli, nei pressi dello stabilimento dell’azienda Velux. Secondo le prime informazioni del Tgr Veneto, la donna, che avrebbe avuto circa 30 anni, stava camminando lungo la carreggiata quando è stata investita da una Skoda. La violenza dell’urto l’avrebbe scaraventata a diversi metri di distanza, provocandone la morte sul colpo.

La centrale operativa del Suem 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima sarebbe una giovane di origini asiatiche, ma non è stato ancora possibile risalire alle sue generalità: non aveva con sé documenti di riconoscimento.