Papa Leone XIV è tornato a Roma al termine del viaggio apostolico in Perù. Durante il volo di rientro da Lima ha risposto alle domande dei giornalisti, toccando temi personali e il quadro internazionale. Il Pontefice si è detto soddisfatto dell’accoglienza ricevuta dai fedeli peruviani.

Le parole sulle dimissioni e sulla salute

Alla domanda se avesse preparato una lettera di dimissioni prima del ricovero al Gemelli, il Papa ha sorriso e ha risposto che eventualmente potrebbe farlo, ma che al momento non ne vede la necessità. Il riferimento è al ricovero seguito all’intervento per un tumore al polmone.

Parlando dei momenti più difficili legati alla malattia, Leone XIV ha ricordato il desiderio di compiere questo viaggio: “Volevo fare questo viaggio.

Ho detto facciamo subito”. Ha poi spiegato che, per precauzione, sarà necessario prestare attenzione e sottoporsi a controlli annuali.

Il legame con il Perù e la situazione internazionale

Il Pontefice ha sottolineato l’affetto ricevuto dai peruviani durante la visita. Nelle risposte ai cronisti ha affrontato anche la situazione internazionale, completando un bilancio positivo del viaggio in America Latina.