Aveva soltanto 20 anni Ion Iavorschi, travolto da un treno a Casteggio. La convivente di 21 anni, in gravidanza, è stata accompagnata in ospedale dopo un malore.

La tragedia si è consumata nella serata di lunedì 16 novembre a Casteggio, in provincia di Pavia, dove un ragazzo di 20 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno. La vittima, Ion Iavorschi, stava rientrando a casa dopo essere uscito per acquistare delle patatine alla fidanzata incinta.

Casteggio, 20enne travolto e ucciso da un treno: era uscito per comprare delle patatine alla fidanzata incinta

La tragedia si è consumata nella serata di lunedì 16 novembre, intorno alle 19, nei pressi del passaggio a livello di via Verdi, lungo la linea Piacenza-Voghera. La vittima, Ion Iavorschi, originario della Moldavia e di professione muratore, abitava a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente. Come riportato dal Corriere, era uscito di casa per raggiungere un bar e acquistare un sacchetto di patatine da portare alla convivente di 21 anni, che lo stava aspettando nella loro abitazione ed è in gravidanza.

Travolto dal treno mentre percorre una scorciatoia: la dinamica dell’incidente

Dopo aver acquistato le patatine, il giovane avrebbe deciso di rientrare percorrendo una scorciatoia nei pressi della ferrovia, anziché seguire la strada principale. Durante il tragitto, probabilmente mentre camminava troppo vicino ai binari, non si sarebbe accorto dell’arrivo del treno diretto verso il centro di Casteggio, che lo ha travolto.

Il macchinista ha arrestato il convoglio dopo essersi reso conto dell’accaduto, ma per il ventenne non c’era ormai più nulla da fare.

I soccorritori del 118, intervenuti sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La convivente è stata colta da un malore e accompagnata in ospedale per accertamenti, anche in considerazione della gravidanza.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Voghera, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa per alcune ore tra Casteggio e Voghera, con l’attivazione di autobus sostitutivi per garantire gli spostamenti dei passeggeri.