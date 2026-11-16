89enne investita e uccisa a Medicina: chi era la vittima

89enne investita e uccisa a Medicina: chi era la vittima

Drammatico investimento nella mattinata di lunedì 16 novembre a Medicina: una donna di 89 anni è stata travolta da un'auto ed è morta sul posto.

Tragedia a Medicina, in provincia di Bologna, dove una donna di 89 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. La vittima, Liliana Negrini, è stata travolta da una vettura guidata da un’altra anziana di 84 anni. Inutili i soccorsi: per la pensionata non c’è stato nulla da fare.

89enne investita e uccisa a Medicina: chi era la vittima

Tragedia nella mattinata di lunedì 16 novembre a Medicina, nel Bolognese, dove una donna di 89 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’automobile. Come riportato da Bologna Today, la vittima è Liliana Negrini, residente nel comune. L’incidente si è verificato poco prima delle 9, in via degli Armigeri, nei pressi dell’incrocio con via San Carlo.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale del Nuovo Circondario Imolese, l’anziana stava attraversando la carreggiata a piedi, in direzione nord-sud, quando è stata travolta da una Hyundai Atos che procedeva verso Bologna. Alla guida del veicolo si trovava una donna di 84 anni.

Travolta da un’auto mentre attraversa la strada: scagliata a terra, è morta

L’impatto

si è rivelato fatale per la pensionata. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, per Liliana Negrini non è stato possibile fare nulla: i soccorritori, una volta raggiunto il luogo dell’incidente, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La conducente della Hyundai, rimasta illesa, ha accusato un forte stato di shock ed è stata accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti medici.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e gestito la viabilità, oltre ai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di supporto e messa in sicurezza dell’area.