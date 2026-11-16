Il lunedì 16 novembre 2026 arriva con la Luna in opposizione, che porta piccoli intoppi, qualche ritardo e tensioni con chi non segue le indicazioni. Le previsioni di Paolo Fox per il segno del Leone parlano di una fase di recupero, sostenuta da Giove, Marte e Saturno in buon aspetto, che favoriscono la ripartenza dopo un periodo faticoso.

Leone: recupero, collaborazioni e dialogo in amore

Per il Leone la settimana inizia con un po’ di stanchezza, che migliora nel corso dei giorni. In amore il desiderio di emozioni più intense torna al centro, soprattutto in vista del fine settimana, che si annuncia vivace per gli incontri e per le coppie.

Chi ha trascurato i sentimenti per problemi pratici può riprendere il dialogo con la persona amata e dire con più spontaneità ciò che prova.

Sul lavoro qualche ritardo o divergenza con i collaboratori non deve far perdere fiducia. Il momento è adatto a cercare nuove collaborazioni e sostenitori, utili per progetti più ambiziosi. Sul fronte del benessere conviene non strafare tra lunedì e martedì, dedicando tempo alle persone che fanno stare bene.

Gli altri segni: dal Toro al Cancro

Il Toro è invitato a riorganizzare le priorità, portando a termine un’attività sospesa o prendendo una decisione rimandata. In amore cresce il bisogno di stabilità, mentre i single farebbero bene a non affrettare una nuova conoscenza. Per i Gemelli la giornata è vivace e ricca di comunicazioni, con una proposta che può aprire nuove strade di lavoro, ma occorre evitare di cambiare idea troppo in fretta.

Il Cancro cerca serenità dopo un periodo denso di impegni. Sul lavoro conviene mantenere un atteggiamento diplomatico, mentre in amore le emozioni si fanno sentire con intensità. Prima di tornare su una scelta passata, è utile capire che cosa si desidera davvero per il futuro.

Previsioni per il weekend del 21 e 22 novembre 2026

Per il fine settimana di sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 le previsioni indicano occasioni di incontro e momenti di riposo. Il Leone sarà tra i segni più attivi, con maggiore sicurezza e una serata favorevole in coppia. L’Ariete potrà uscire e cambiare ambiente il sabato, mentre la domenica sarà più tranquilla. I Gemelli potranno organizzare un’attività con gli amici, e il Cancro troverà un momento sereno in famiglia.

Le indicazioni hanno carattere astrologico e servono a scopo di intrattenimento. Non sostituiscono il parere di medici o professionisti, e l’astrologia non è una scienza, per cui è utile mantenere un distacco critico.