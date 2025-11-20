Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 22 e 23 novembre 2025 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo weekend 22-23 novembre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 22 e 23 novembre 2025 sono Ariete, Vergine e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Scorpione e Acquario.
Oroscopo weekend 22-23 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo del weekend del 22 e 23 novembre 2025, per ogni segno zodiacale:
Ariete: weekend fortunato e all’insegna del divertimento. In amore la relazione procede a gonfie vele, domenica sarà infatti una giornata super romantica e indimenticabile.
Toro: sentimentalmente non è un periodo fortunato, meglio quindi dedicarsi al proprio benessere, sia interiore che esteriore, e anche al giusto riposo dopo mesi davvero intensi a livello lavorativo.
Gemelli: weekend difficile, dove malumore e nervosismo saranno protagonisti, soprattutto la sera. Per chi è in coppia possibili discussioni che potrebbero mettere a rischio la relazione.
Cancro: weekend così così, la stanchezza si farà sentire e avrete poca voglia di uscire. E’ bene quindi cercare di sfruttare questo fine settimana per ricaricare le energie in vista delle prossime settimane.
Leone: weekend nel complesso sereno e positivo, non mancheranno alcuni momenti no, ma passeranno velocemente grazie al partner e agli amici di sempre.
Vergine: che bel fine settimana! Passione e romanticismo saranno alle stelle anzi, alcuni di voi riceveranno finalmente la tanto attesa proposta di nozze! Questo potrebbe davvero essere un weekend indimenticabile!
Bilancia: sabato sarà una settimana all’insegna della leggerezza e dell’amore, domenica invece attenzione al nervosismo, che potrebbe ripercuotersi negativamente sulle vostre relazioni familiari.
Scorpione: dopo un periodo brillante e fortunato, inizia un periodo così così, pieno di pensieri e malumore. Questo weekend sarà all’insegna degli imprevisti ma, se affrontati con lo spirito giusto, si risolveranno al meglio.
Sagittario: fine settimana molto positivo, i single potrebbero infatti ricevere una chiamata inaspettata. Anche per chi è in coppia, weekend da ricordare, all’insegna della passione.
Capricorno: weekend a due facce, sabato giornata all’insegna dell’amicizia e della famiglia, domenica invece attenzione a stanchezza e nervosismo che vi metteranno di cattivo umore.
Acquario: non sarà un fine settimana da ricordare, soprattutto sentimentalmente parlando. Litigi e discussioni saranno frequenti, specialmente a causa della troppa gelosia.
Pesci: pace e relax saranno le parole chiave del vostro fine settimana. Dopo un periodo stressante, è tempo di ricaricare le energie al fine di vivere in piena forma l’ultimo mese di questo 2025.