Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 22 e 23 novembre 2025 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 22 e 23 novembre 2025 sono Ariete, Vergine e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Scorpione e Acquario.

Ecco l’oroscopo del weekend del 22 e 23 novembre 2025, per ogni segno zodiacale:

Ariete: weekend fortunato e all’insegna del divertimento. In amore la relazione procede a gonfie vele, domenica sarà infatti una giornata super romantica e indimenticabile.

Toro: sentimentalmente non è un periodo fortunato, meglio quindi dedicarsi al proprio benessere, sia interiore che esteriore, e anche al giusto riposo dopo mesi davvero intensi a livello lavorativo.

Gemelli: weekend difficile, dove malumore e nervosismo saranno protagonisti, soprattutto la sera. Per chi è in coppia possibili discussioni che potrebbero mettere a rischio la relazione.

Cancro: weekend così così, la stanchezza si farà sentire e avrete poca voglia di uscire. E’ bene quindi cercare di sfruttare questo fine settimana per ricaricare le energie in vista delle prossime settimane.

Leone: weekend nel complesso sereno e positivo, non mancheranno alcuni momenti no, ma passeranno velocemente grazie al partner e agli amici di sempre.

Vergine: che bel fine settimana! Passione e romanticismo saranno alle stelle anzi, alcuni di voi riceveranno finalmente la tanto attesa proposta di nozze! Questo potrebbe davvero essere un weekend indimenticabile!

Bilancia: sabato sarà una settimana all’insegna della leggerezza e dell’amore, domenica invece attenzione al nervosismo, che potrebbe ripercuotersi negativamente sulle vostre relazioni familiari.

Scorpione: dopo un periodo brillante e fortunato, inizia un periodo così così, pieno di pensieri e malumore. Questo weekend sarà all’insegna degli imprevisti ma, se affrontati con lo spirito giusto, si risolveranno al meglio.

Sagittario: fine settimana molto positivo, i single potrebbero infatti ricevere una chiamata inaspettata. Anche per chi è in coppia, weekend da ricordare, all’insegna della passione.

Capricorno: weekend a due facce, sabato giornata all’insegna dell’amicizia e della famiglia, domenica invece attenzione a stanchezza e nervosismo che vi metteranno di cattivo umore.

Acquario: non sarà un fine settimana da ricordare, soprattutto sentimentalmente parlando. Litigi e discussioni saranno frequenti, specialmente a causa della troppa gelosia.