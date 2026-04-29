Amazon: La Rovere (Dir. Meccatronica) "16 milioni per la sicurezza sul lavoro, a partire dalla

"Tecnologia, automazione, persone e sicurezza non sono binari separati ma sono fortemente intrecciati - commenta Stefano La Rovere, Direttore Globale Meccatronica & Packaging Sostenibile di Amazon, all'Operations Innovation Lab di Vercelli che ha ospitato SPS Italia On Tour - Per questo abbiamo inve...

“Tecnologia, automazione, persone e sicurezza non sono binari separati ma sono fortemente intrecciati – commenta Stefano La Rovere, Direttore Globale Meccatronica & Packaging Sostenibile di Amazon, all’Operations Innovation Lab di Vercelli che ha ospitato SPS Italia On Tour – Per questo abbiamo investito, e lo annunciamo in anteprima, 16 milioni di euro nel 2025 in Italia per la sicurezza e il benessere dei dipendenti, che si integrano a 260mila ore di formazione per i nostri 19mila dipendenti”.

https://www.youtube.com/watch?v=YnIGXkb1SJg