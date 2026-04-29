Prima Assicurazioni lancia la campagna “Tu, Prima” con José Mourinho

Prima Assicurazioni ha presentato a Milano la nuova campagna multipiattaforma “Tu, Prima”, dedicata alla centralità e alla priorità che il cliente ha nella visione del brand. Negli spot, infatti, addirittura ‘lo special One’ José Mourinho, passa in secondo piano rispetto ai clienti Prima....

Prima Assicurazioni ha presentato a Milano la nuova campagna multipiattaforma “Tu, Prima”, dedicata alla centralità e alla priorità che il cliente ha nella visione del brand. Negli spot, infatti, addirittura ‘lo special One’ José Mourinho, passa in secondo piano rispetto ai clienti Prima. Il progetto di comunicazione della insurtech arriva dopo un 2025 in crescita, con premi in aumento del 39% a oltre 1,8 miliardi di euro e più di 5 milioni di clienti attivi.

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