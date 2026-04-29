VIOLENZA DONNE, DONAZZAN (FDI): “DIBATTITO STRIDENTE E VIOLENTO: AL CENTRO LA DONNA, NON IDEOLOGIA”

“Abbiamo sempre avuto chiaro che al centro debba esserci la donna, la sua volontà e la sua difesa. In Aula ho trovato stridente un dibattito molto violento, dai toni eccessivi, quasi aggressivi: sembrava ci fossero le donne contro il resto del mondo”. Lo ha detto l’eurodeputata Elena Donazzan (Fratelli d’Italia) a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.
“La tutela della donna va difesa con durezza della pena”, ha aggiunto, criticando un’impostazione “ideologica” che, a suo avviso, in Aula ha trasformato il confronto in “uno scontro, dopo un lavoro collaborativo in commissione”.
https://www.youtube.com/watch?v=3JgDQ8mIXFY