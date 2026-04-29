COMMERCIO, FIDANZA (FDI): “GSP LEGATO AI RIMPATRI: RISULTATO STORICO. SUL RISO STOP A SALVAGUARDIA”

“Sul GSP abbiamo ottenuto un risultato storico: per la prima volta le preferenze tariffarie ai Paesi terzi vengono condizionate all’impegno ad accettare il rimpatrio degli immigrati irregolari”. Lo ha detto l’eurodeputato Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia) a margine della sessione plenaria ...

“Sul GSP abbiamo ottenuto un risultato storico: per la prima volta le preferenze tariffarie ai Paesi terzi vengono condizionate all’impegno ad accettare il rimpatrio degli immigrati irregolari”. Lo ha detto l’eurodeputato Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia) a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Fidanza ha però espresso insoddisfazione per l’esito della battaglia sul riso, settore sotto pressione per le importazioni senza dazio dal Sud-Est asiatico.

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