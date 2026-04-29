Amazon: Porchietto (Sottosegretario Regione Piemonte) "Bene investimenti sulla sicurezza, spunto

"I dati presentati da Amazon sugli investimenti dedicati alla sicurezza sul lavoro confermano il ruolo di Amazon come partner strategico per la competitività e l’attrattività del nostro territorio. Come Regione Piemonte siamo impegnati a sostenere la transizione verso le Operations 5.0, accompag...

“I dati presentati da Amazon sugli investimenti dedicati alla sicurezza sul lavoro confermano il ruolo di Amazon come partner strategico per la competitività e l’attrattività del nostro territorio. Come Regione Piemonte siamo impegnati a sostenere la transizione verso le Operations 5.0, accompagnando imprese e lavoratori con politiche per l’innovazione, la digitalizzazione, l’efficienza energetica, lo sviluppo delle competenze, mettendo al centro qualità e sicurezza del lavoro” Così Claudia Porchietto, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte, intervenuta nell’ambito di SBS Italia On Tour all’Operations Innovation Lab di Amazon a Vercelli.

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