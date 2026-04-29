Kim Jong-un ha inaugurato un monumento ai soldati nordcoreani caduti nei combattimenti al fianco dei militari russi contro i soldati ucraini.

Corea del Nord, Kim Jong-un inaugura un monumento ai soldati caduti in Ucraina

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un ha inaugurato, insieme al ministro della Difesa russo Andrei Belousov, un monumento dedicato ai soldati nordcoreani caduti nella guerra in Ucraina.

Il memoriale è stato inaugurato a Pyongyang e rende omaggio ai soldati morti durante i combattimenti a fianco dei militari russi contro quelli ucraini.

Corea del Nord, il memoriale ai soldati caduti in guerra in Ucraina: i numeri

Come visto la Corea del Nord ha inaugurato un memoriale dedicato ai soldati caduti mentre combattevano accanto ai russi nella guerra contro l’Ucraina.

Non è noto il numero dei militari nordcoreani che sono stati inviati a combattere con l’esercito russo. I soldati furono impiegati nella regione russa di Kursk al fine di aiutare l’esercito russo a respingere l’attacco ucraino nel 2024. I russi e i nordcoreani erano riusciti a scacciare gli ucraini che avevano occupato una piccola zona al di là del confine.

L’inaugurazione del monumento a Pyongyang è stata fatta nel primo anniversario della conclusione di quella specifica operazione militare.