La Corea del Nord ribadisce l'appoggio a Mosca su sovranità e sicurezza

Kim Jong Un ha lodato gli sforzi di Mosca e ribadito il sostegno della Corea del Nord alla politica russa su sovranità, sicurezza e collaborazione militare

Un incontro di alto livello tra Pyongyang e Mosca ha riportato al centro dell’attenzione il rafforzamento dei legami tra i due Paesi. Kim Jong Un ha ricevuto il ministro della Difesa russo Andrey Belousov, e secondo l’agenzia di Stato nordcoreana KCNA la delegazione russa ha trovato conferma di un sostegno politico ampio e duraturo.

In parallelo, media internazionali hanno segnalato la presenza a Pyongyang di altre figure istituzionali russe, collegando le visite a cerimonie e commemorazioni che intendono sottolineare il legame militare e diplomatico tra le due capitali.

Le dichiarazioni ufficiali rilanciate dai canali statali pongono l’accento su concetti chiave quali sovranità, integrità territoriale e sicurezza nazionale. KCNA ha riportato che Kim ha espresso fiducia nella vittoria delle forze russe nella loro «giusta e santa lotta», e ha ringraziato la leadership russa per gli sforzi nel consolidare l’alleanza.

Al contempo, fonti internazionali hanno ricordato l’apertura di un memoriale e uno scambio di telegrammi tra i vertici di Mosca e Pyongyang, elementi che rafforzano la dimensione simbolica di questa vicinanza.

Incontri e cerimonie: segni concreti di un avvicinamento

Le visite ufficiali, oltre al colloquio con il ministro della Difesa, comprendono momenti pubblici e commemorativi che servono a costruire una narrazione condivisa.

Secondo quanto riportato, il presidente della Duma di Stato russa si è recato a Pyongyang per partecipare all’inaugurazione di un memoriale dedicato ai caduti nordcoreani coinvolti nel conflitto ucraino; nel frattempo Andrey Belousov avrebbe preso parte a incontri con i vertici militari del Nord e a eventi cerimoniali. Queste iniziative hanno una doppia funzione: rafforzare i legami bilaterali e inviare un messaggio politico all’esterno.

Il valore simbolico del memoriale

La costruzione e l’inaugurazione di monumenti assumono un ruolo importante nelle relazioni internazionali contemporanee. Nel caso specifico, il memoriale viene presentato come tributo a soldati nordcoreani che, secondo alcuni rapporti, avrebbero perso la vita in operazioni legate al conflitto ucraino; tale memoria funge da collante emotivo per la cooperazione militare e diplomatica. Parallelamente, circolano scambi ufficiali tra i leader: il presidente russo ha inviato un telegramma di ringraziamento, sottolineando la comune volontà di rafforzare una partnership strategica.

Dichiarazioni ufficiali e narrativa comune

Dal comunicato di Pyongyang emergono affermazioni nette: il regime nordcoreano dichiara di sostenere la politica russa volta a tutelare la sovranità e l’integrità territoriale, espressioni che in questo contesto assumono una valenza sia politica sia militare. Kim ha ricordato, sempre secondo KCNA, che «esattamente un anno fa» le forze nordcoreane e russe avrebbero respinto miliziani in una regione di confine russa, liberando la zona di Kursk. Tali riferimenti vengono utilizzati per legittimare l’alleanza e giustificare un impegno reciproco su più livelli.

Retorica e obiettivi strategici

La retorica impiegata nelle dichiarazioni ufficiali combina elementi di gratitudine e di impegno reciproco: da una parte si celebra il contributo militare e simbolico, dall’altra si rimarca l’intenzione di proseguire nello sviluppo dei rapporti di alleanza. Non va dimenticato che Pyongyang e Mosca hanno già intensificato i loro contatti diplomatici e militari negli ultimi anni, e che nel corso dell’incontro tra Kim e Vladimir Putin nel giugno 2026 fu firmato un trattato definito strategico globale che includeva un patto di difesa.

Implicazioni regionali e scenari possibili

Il rafforzamento dei legami Russo-Nordcoreani solleva questioni significative per la sicurezza regionale. Un’alleanza più stabile tra Pyongyang e Mosca potrebbe tradursi in un aumento della cooperazione militare, in flussi diplomatici più frequenti e in azioni simboliche volte a consolidare una percezione di reciproco supporto. Per gli osservatori internazionali, questo sviluppo potrebbe complicare la gestione delle tensioni in Europa e in Asia, alimentando preoccupazioni sui possibili effetti di una relazione sempre più stretta tra due attori internazionali con interessi divergenti rispetto a Occidente e vicini regionali.

Verso una partnership duratura?

Sebbene i gesti e le parole ufficiali indichino un’intenzione di cooperazione a lungo termine, resta da vedere come si tradurranno nella pratica politica e militare. I prossimi passi—ulteriori visite, accordi tecnici o scambi militari—forniranno elementi concreti per valutare la profondità di questa alleanza. Nel frattempo, le dichiarazioni di Pyongyang e Mosca continuano a essere analizzate come segnali di un rapporto che, dopo un’accelerazione dal 2026, sembra destinato a rimanere al centro dei dossier internazionali.