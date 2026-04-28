Amazon: 16 milioni per la sicurezza sul lavoro in Italia

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Amazon ha condiviso i dati aggiornati sul proprio impegno in Italia durante SPS Italia On Tour, l’evento ospitato presso l’ Operations Innovation Lab di Vercelli. L’evento, dedicato alla tecnologia a supporto della s...

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Amazon ha condiviso i dati aggiornati sul proprio impegno in Italia durante SPS Italia On Tour, l’evento ospitato presso l’ Operations Innovation Lab di Vercelli. L’evento, dedicato alla tecnologia a supporto della sicurezza sul posto di lavoro, è stato organizzato in collaborazione con SPS Italia, la fiera dell’automazione e del digitale per l’industria intelligente e sostenibile.

https://www.youtube.com/watch?v=EYfFoNx_XR0