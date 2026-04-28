William, smacco a Re Carlo? Indossa l’uniforma dell’aeronautica militare britannica

Il principe William è tornato alla base della Royal Air Force di Valley, in Galles del Nord, per celebrare l’85° anniversario della struttura. La visita è stata significativa perché proprio qui il Principe di Galles ha prestato servizio come pilota di elicotteri della Raf tra il 2010 e il 2013, svolgendo missioni di ricerca e soccorso.

L’evento ha attirato attenzione mediatica anche per il forte valore simbolico del ritorno in uniforme, interpretato da alcuni osservatori come un gesto dal significato istituzionale rilevante nel contesto della monarchia guidata da Re Carlo.

Ritorno simbolico alla RAF Valley per il Principe di William

Il principe William ha fatto ritorno alla base della Royal Air Force di Valley, situata sull’isola di Anglesey, nel nord del Galles, in occasione delle celebrazioni per l’85° anniversario della struttura militare.

L’evento ha avuto un forte valore simbolico, considerando il legame personale del Principe di Galles con questa sede, dove ha prestato servizio per tre anni, tra il 2010 e il 2013, come pilota impegnato nelle missioni di ricerca e soccorso della Raf. Oggi, all’età di 43 anni, William ricopre il ruolo di Commodoro Onorario della base, un incarico che rafforza ulteriormente il suo legame con l’aeronautica militare britannica.

Durante la visita, il principe è stato accolto con gli onori militari, tra cui una cerimonia con banda e personale della Raf schierato per l’occasione. L’atmosfera è stata solenne ma anche celebrativa, sottolineando l’importanza strategica e storica della base di Valley, che rappresenta uno dei principali centri operativi per l’addestramento dei piloti militari nel Regno Unito. Nel corso della giornata, William ha preso parte a diversi momenti ufficiali, tra cui la consegna del “The Prince of Wales Award” al tenente di volo Kieran D’Lima, premiato come miglior istruttore di volo qualificato, riconoscimento che valorizza l’eccellenza nella formazione aeronautica.

William, smacco a Re Carlo? Indossa l’uniforma dell’aeronautica militare britannica

Il ritorno del principe William alla RAF Valley ha riacceso l’attenzione sul suo passato operativo nell’aeronautica militare britannica, un’esperienza che ha segnato una fase significativa della sua vita prima degli impegni istituzionali a tempo pieno nella famiglia reale. Come pilota di elicotteri impegnato nelle missioni di soccorso, ha partecipato ad attività ad alto rischio, contribuendo direttamente a operazioni di emergenza sul territorio britannico.

Diversi media internazionali hanno sottolineato come questa visita rappresenti non solo una commemorazione storica per la base, ma anche un momento di continuità tra il passato operativo del principe e il suo attuale ruolo pubblico. La presenza di William è stata interpretata come un segnale di sostegno alle forze armate e al personale in servizio, in un periodo in cui la Raf continua a svolgere un ruolo centrale nelle operazioni di sicurezza e addestramento nel Regno Unito. La base di Valley, infatti, è riconosciuta per la formazione avanzata dei piloti e per il contributo alle operazioni aeree nazionali.

L’evento ha quindi unito celebrazione istituzionale e memoria personale, rafforzando l’immagine del principe come figura vicina alle forze armate e impegnata nel mantenere vivo il legame con le realtà militari in cui ha operato direttamente in passato.