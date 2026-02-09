William e Kate intervengono sul caso Epstein: tensioni e implicazioni per la ...

William e Kate intervengono sul caso Epstein: tensioni e implicazioni per la ...

William e Kate si esprimono per la prima volta: nuove accuse contro l’ex duca di York e crescente pressione sulla monarchia.

Lo scandalo Epstein torna a scuotere la monarchia britannica, portando per la prima volta il principe William e la principessa Kate a rompere il silenzio. Tra accuse, nuovi documenti e pressioni pubbliche, l’attenzione si concentra sulle vittime e sulle implicazioni per l’ex duca di York Andrea, mentre la famiglia reale e la politica britannica affrontano una crisi di credibilità senza precedenti.

L’ex principe Andrea: nuove accuse e ripercussioni politiche

L’ex duca di York ha recentemente lasciato la Royal Lodge di Windsor per trasferirsi nella tenuta privata di Sandringham. Pur negando ogni illecito, è accusato di aver mantenuto rapporti con Epstein anche dopo la condanna del 2008. I documenti emersi negli ultimi giorni includono immagini che lo ritrarrebbero in pose compromettenti con Virginia Giuffre, scomparsa nell’aprile del 2025, che Andrea contesta, affermando di non averla mai incontrata.

Parallelamente, la polizia britannica valuta una nuova accusa riguardante un incontro sessuale nel 2010, potenzialmente destinata ad aggravare ulteriormente la situazione già esplosiva per la monarchia.

Le ripercussioni del caso non si limitano ai Windsor: anche la politica britannica è scossa dalle connessioni emerse. Il premier Keir Starmer affronta tensioni crescenti dopo le dimissioni del suo capo dello staff, Morgan McSweeney, legato al controverso Peter Mandelson, ex collaboratore di Tony Blair, coinvolto a sua volta con Epstein. La leader conservatrice Kemi Badenoch ha chiesto che Starmer “si assuma la responsabilità” e si dimetta.

Kate e William, ansia e alta tensione sullo scandalo Epstein: “Siamo profondamente preoccupati”

Per la prima volta dall’esplosione del recente scandalo internazionale, il principe William e la principessa Kate Middleton hanno deciso di prendere posizione pubblicamente. Attraverso un comunicato ufficiale di Kensington Palace, i principi di Galles hanno espresso la loro “profonda preoccupazione” per le “continue rivelazioni” legate al faccendiere americano condannato per abusi sessuali, sottolineando che i loro pensieri sono “rivolti alle vittime”.

In precedenza, i membri più in vista della famiglia reale avevano mantenuto il silenzio, fatta eccezione per il principe Edoardo, che al “World Governments Summit” di Dubai aveva ricordato che le vittime “sono molte”, sottolineando l’urgenza di non perdere di vista il nucleo della vicenda.