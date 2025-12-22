Da Diana a William, fino a George: un’eredità di impegno concreto contro povertà e senzatetto. Le immagini del pranzo di Natale hanno emozionato tutti.

Il Natale diventa un’occasione di solidarietà per la famiglia reale britannica: il principe George, dodici anni, affianca il padre William nella preparazione dei pasti e dei regali per i senzatetto al St Vincent’s Centre di Victoria, dimostrando come l’impegno sociale e la tradizione benefica tramandata da Diana continui a essere parte integrante della loro vita.

Solidarietà della famiglia reale britannica: tre generazioni al servizio dei più bisognosi

William ha portato avanti con costanza il lavoro iniziato dalla madre, Diana, trasformando The Passage, storica charity londinese che sostiene i senzatetto, in un luogo di riferimento per la formazione civica dei figli. Come ha ricordato nel documentario Prince William: We Can End Homelessness “Con la mia posizione devo essere un motore di cambiamento. Altrimenti, perché sono qui? Non dovremmo accettare l’assenza di una casa nel XXI secolo“.

L’impegno del principe di Galles si estende anche all’edilizia sociale: con il progetto Homewards, destinato a costruire abitazioni per senzatetto a Newquay, e con il supporto del Ducato di Cornovaglia, William cerca di unire profitto e responsabilità sociale.

Attraverso queste iniziative, la famiglia reale non si limita a essere simbolo di privilegio, ma diventa guida concreta per un cambiamento duraturo: “È importante iniziare quando sono piccoli, perché capiscano il mondo che li circonda e non vivano solo nel loro piccolo universo“, ha ricordato William, sottolineando come il passaggio di testimone tra Diana, lui e George non sia fatto di titoli, ma di empatia e impegno reale verso chi è meno fortunato.

Il Principe George sulle orme di Diana: con William prepara il pranzo di Natale ai senzatetto

Un’immagine tenerissima ha catturato l’attenzione dei media e dei fan di tutto il mondo: il principe George, dodici anni, insieme al padre, il principe William, intento a preparare pasti per chi vive in difficoltà. Il giovane erede al trono ha trascorso circa un’ora tra gli ospiti dell’organizzazione, apparecchiando tavoli addobbati con i Christmas crackers dell’Aston Villa. Con grembiuli rossi, William ha cucinato i cavoletti di Bruxelles, mentre George, affiancato dalla chef Claudette Dawkins, ha preparato gli Yorkshire pudding.

Il momento più emozionante è arrivato con la firma dell’annuario dell’ente: George ha scritto il suo nome sulla stessa pagina su cui, nel 1993, avevano firmato la principessa Diana e il giovane William. Mick Clarke, amministratore delegato di The Passage, ha raccontato: “Gli ho detto: tuo padre è coinvolto nell’ente Passage da molti, molti anni. Tua nonna lo portò qui quando aveva più o meno la tua età“.

La visita di George non è stata solo un gesto simbolico, ma un’esperienza concreta di solidarietà, attraverso cui il giovane principe ha imparato il valore del servizio e della responsabilità sociale, proprio come fece suo padre e, prima ancora, sua nonna.