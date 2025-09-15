Il Principe Harry continua a catturare l’attenzione mediatica con le sue dichiarazioni e iniziative. Il recente viaggio in Ucraina ha suscitato interesse internazionale, non solo per la delicatezza del contesto, ma anche per le nuove riflessioni che il principe ha condiviso sulla famiglia reale.

Il viaggio del Principe Harry in Ucraina

Il principe Harry, in occasione del suo 41° compleanno, ha compiuto un viaggio a sorpresa in Ucraina, invitato dall’organizzazione Superhumans, che offre programmi di riabilitazione a soldati e civili feriti.

L’obiettivo principale era promuovere gli Invictus Games, di cui è ambasciatore, e supportare i veterani gravemente feriti nel conflitto con la Russia.

Durante la visita, come riportato da The Guardian il duca di Sussex ha percorso la capitale Kiev, ha visitato memoriali dedicati ai caduti e ha incontrato circa 200 veterani, dimostrando grande empatia per chi ha subito ferite debilitanti.

“Volevo trovare un posto dove deporre la corona in pace, lontano da tutti. Mio Dio, è come un labirinto lì dentro. Non mi rendevo conto di quanto fosse lontana. Onestamente, è una delle cose più tristi che abbia mai visto. Ma anche una delle più belle”, ha dichiarato in un’intervista al quotidiano.

La visita ha riscosso un entusiasmo inatteso tra la popolazione locale, conferendo a Harry uno status di eroe agli occhi degli ucraini e rafforzando la popolarità degli Invictus Games come modello di riabilitazione sportiva. Durante l’incontro ha sottolineato l’importanza di supportare il recupero dei feriti attraverso lo sport:

“Non possiamo fermare la guerra, ma possiamo fare tutto il possibile per aiutare nel processo di recupero“.

Il Principe Harry in Ucraina parla della famiglia reale

Dopo un incontro privato di 55 minuti con il re Carlo III, il principe Harry ha ribadito la sua posizione riguardo al libro Spare, dichiarando che non è stato scritto per vendetta, ma per correggere narrazioni errate e offrire la sua versione dei fatti.

“So che infastidisce alcune persone, ma ho raccontato la mia verità. Ho la coscienza pulita. Non è testardaggine, è avere principi”.

Harry avrebbe sottolineato il suo desiderio di riconciliazione con la famiglia, esprimendo interesse a tornare nel Regno Unito con la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet, per permettere loro di conoscere il nonno.

“Ho sempre amato il Regno Unito e lo amerò sempre… Sono molto felice di quello che sono e mi piace la vita che vivo”.

Frattura tra fratelli: il gelo tra Harry e William

Nonostante l’incontro con il re Carlo III, il principe Harry non ha avuto alcun contatto con il fratello maggiore, il principe William, durante la sua visita nel Regno Unito. Fonti vicine alla famiglia reale suggeriscono che le tensioni tra i due rimangano elevate.

Alcuni osservatori ritengono che la scelta di Harry di intraprendere un viaggio ad alto profilo in Ucraina, attirando l’attenzione internazionale, possa aver accentuato le divergenze con William, che invece mantiene un ruolo più istituzionale e stabile nella Corona.