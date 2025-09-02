L’atteso faccia a faccia tra Re Carlo e il figlio Harry, che avrebbe potuto rappresentare un primo passo verso la pace nella famiglia reale, rischia di non concretizzarsi. Al centro del mistero c’è William, il fratello maggiore, il cui ruolo nell’eventuale rinvio alimenta dubbi e ipotesi. Cosa succede dietro le mura di Buckingham Palace?

Harry torna a Londra: tra beneficenza e ricordi familiari

Il Duca di Sussex farà ritorno a Londra l’8 settembre per partecipare ai WellChild Awards 2025, di cui è patrono, segnando la sua prima visita nel Regno Unito dopo aver perso la causa per la scorta di polizia. La scelta della data non è casuale: coincide con il terzo anniversario della morte della Regina Elisabetta II, un momento particolarmente delicato per la famiglia reale.

Questo ritorno rappresenta anche un’opportunità di possibile incontro con suo padre, Re Carlo, che non vede da quasi due anni, da quando al Sovrano fu diagnosticato il cancro. Negli ultimi mesi, i team dei due membri della monarchia si sono incontrati a Londra per valutare le condizioni di un eventuale faccia a faccia, lasciando intendere che ci siano segnali concreti per una possibile riconciliazione, pur senza garanzie sulle questioni familiari più ampie.

Perché William ha sabotato l’incontro tra Re Carlo e Harry?

Nonostante le premesse favorevoli, all’interno della famiglia reale emergono forti resistenze. William sembra determinato a ostacolare un incontro tra Carlo e Harry, preoccupato dalle possibili conseguenze emotive e mediatiche.

Fonti vicine al Principe di Galles hanno riferito al Mirror che egli considera un eventuale colloquio tra il padre e il fratello minore un rischio eccessivo, ritenendo Harry poco affidabile e spesso manipolativo nelle sue dichiarazioni pubbliche. Di conseguenza, ogni tentativo di riavvicinamento viene filtrato dalle sue opinioni, mentre padre e figlio sembrano comunque determinati a sfruttare il momento favorevole per dialogare, con l’obiettivo di garantire privacy e dignità e, se possibile, avviare un nuovo capitolo nei rapporti familiari.