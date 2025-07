Dopo il terremoto di magnitudo 8.8 in Russia, è allerta tsunami in California, a rischio anche la villa di Harry e Meghan a Montecito.

Allerta tsunami in California dopo il terremoto in Russia

A seguito del terremoto di magnitudo 8.8 verificatosi nella penisola di Kamchatka, in Russia (il più violento registrato negli ultimi 70 anni), in California è scattata l’allerta tsunami.

La nota è stata diramata dal National Tsunami Warning Centre, che ha invitato i residenti delle costa est degli Stati Uniti di stare alla larga da mari, spiagge e altre fonti d’acqua. In California, precisamente a Montecito, vivono Harry e Meghan con i due figli.

Allerta tsunami, a rischio la villa in California di Harry e Meghan

Come detto è allerta tsunami in California dopo il terremoto in Russia. A Montecito c’è la villa di Harry e Meghan, dove la coppia vive assieme ai due figli, Archie e Lilibet. La villa ha un valore di circa 14,6 milioni di dollari. L’allerta tsunami ha quindi coinvolto anche i Duchi di Sussex anche se, il Fire Protection District di Montecito ha dichiarato che, almeno per ora, non è prevista alcuna evacuazione. Insomma, per la California, dopo gli incendi di inizio anno, ora l’allerta tsunami.