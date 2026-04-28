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"Putin vuole la guerra", il labiale di Trump e lo scontro Zelensky-Israele

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Kiev colpita in pieno giorno da droni russi, mentre l’Ucraina intensifica gli attacchi in profondità sul territorio nemico. Sul piano politico, nuove tensioni con Israele per il grano “rubato” e segnali contrastanti dagli Stati Uniti, con il labiale di Trump mentre parla con re Carlo d'Inghil...

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Kiev colpita in pieno giorno da droni russi, mentre l’Ucraina intensifica gli attacchi in profondità sul territorio nemico. Sul piano politico, nuove tensioni con Israele per il grano “rubato” e segnali contrastanti dagli Stati Uniti, con il labiale di Trump mentre parla con re Carlo d’Inghilterra.

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