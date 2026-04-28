Dopo un fine settimana trascorso a insultarsi, Valeria Marini e Antonella Elia hanno fatto pace all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo.

Gf Vip 2026, la lite tra Valeria Marini e Antonella Elia

Quando Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip la reazione di Antonella Elia è stata sotto gli occhi di tutti.

Tra le due, infatti, da tempo non scorre buon sangue. Il tutto è riconducibile a una passate edizione del reality, dove Valeria e Antonella si erano scontrate ripetutamente, tanto da arrivare quasi alle mani. A gennaio di quest’anno, inoltre, la Marini aveva annunciato di aver denunciato la Elia per diffamazione per le sue dichiarazioni a “BellaMà“.

Ma ora ecco che le due hanno fatto pace.

Ti chiedo scusa”. Colpo di scena al Gf Vip: Valeria Marini ed Antonella Elia fanno pace

Colpo di scena inatteso nella casa del Grande Fratello Vip 2026: Antonella Elia e Valeria Marini hanno fatto pace. Dopo un weekend passato a insultarsi, la Marini si è avvicinata all’Elia per chiederle scusa: “Volevo scusarmi, mi è dispiaciuto, mi dispiace.” Antonella ha accettato le scuse aggiungendo che “Ma di che? Sono io che te ne ho dette d’ogni.

Sono io che ti ho attaccata fin dall’inizio, non chiedere scusa, mi sento in colpa.” Un abbraccio finale a testimoniare la ritrovata serenità. A non esserne particolarmente felice Paola Caruso, che vedeva nella Marini un’alleata contro l’Elia.