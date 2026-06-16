Manca ormai pochissimo al ritorno di Temptation Island, ma attorno alla nuova edizione stanno già emergendo indiscrezioni che potrebbero incidere in modo significativo sull’andamento del reality. Sebbene le registrazioni siano ancora in corso, nelle ultime ore sono circolate numerose voci che descrivono una situazione piuttosto insolita, con possibili conseguenze sulla durata stessa dell’esperienza delle coppie nel villaggio.

Temptation Island: diverse coppie avrebbero già chiesto il falò anticipato

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, come si legge in DonnaPop, il percorso dei protagonisti sarebbe stato particolarmente movimentato fin dai primi giorni. Diverse coppie avrebbero infatti deciso di ricorrere al falò di confronto anticipato, interrompendo la permanenza nel programma molto prima della conclusione prevista dal format.

Stando ai rumors, sarebbero addirittura quattro delle sette coppie ad aver già concluso la propria esperienza dopo il confronto finale. Tra i nomi emersi figurano Gabriele e Sara, Giovanni e Sabrina, Diamante e Bernadette e Danilo e Francesca. Proprio su questi ultimi sarebbe trapelato l’unico dettaglio più concreto: secondo quanto riferito dalle indiscrezioni, i due avrebbero scelto di uscire insieme, proseguendo la loro relazione lontano dalle telecamere.

Per quanto riguarda le altre coppie coinvolte nei presunti falò anticipati, invece, non sarebbero ancora emerse informazioni certe sull’esito finale del loro percorso.

Temptation Island, le registrazioni concluse molto prima del previsto?

Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, il numero di coppie rimaste all’interno del villaggio si sarebbe ridotto drasticamente nel giro di pochi giorni. Una circostanza che avrebbe inevitabilmente ripercussioni sull’organizzazione del programma e sulle tempistiche delle registrazioni. Proprio per questo motivo si è iniziato a parlare della possibilità che le riprese siano terminate con largo anticipo rispetto ai tradizionali ventuno giorni previsti dal format. Alcune voci provenienti dall’ambiente televisivo ipotizzano persino una permanenza complessiva limitata a circa dieci giorni, una situazione che, secondo quanto riportato, si sarebbe già verificata in particolari circostanze nelle passate edizioni. Al momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di indiscrezioni non confermate ufficialmente, motivo per cui sarà necessario attendere la messa in onda per capire cosa sia realmente accaduto.

Temptation Island, c’è davvero un problema o è un semplice rumor?

In attesa di scoprire se le voci circolate nelle ultime settimane corrispondano alla realtà, c’è già una certezza: la nuova stagione di Temptation Island debutterà il prossimo 24 giugno. Sarà il pubblico, puntata dopo puntata, a verificare se il percorso delle coppie si sia davvero concluso anzitempo oppure se il reality riserverà sviluppi inattesi. Alla guida del programma tornerà ancora una volta Filippo Bisciglia, volto storico della trasmissione. Le sette coppie protagoniste di questa edizione sono Gabriele e Sara, insieme da sei anni; Danilo e Francesca, fidanzati da quattro anni; Giovanni e Sabrina, legati da sei anni; Cristian e Soraya, che stanno insieme da un anno e otto mesi; Diamante e Bernadette, coppia storica unita da sedici anni; Andrea e Iris, fidanzati da tre anni; e infine Rosario e Alessandra, che condividono una relazione da due anni e otto mesi. Come da tradizione, il programma seguirà il loro percorso tra dubbi, tentazioni, confronti e decisioni decisive per il futuro delle rispettive relazioni, con l’obiettivo di capire quali storie riusciranno a superare la prova e quali, invece, arriveranno alla fine del loro cammino.