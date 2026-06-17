Guillermo Mariotto provoca su Elodie e Franceska: la reazione di Caterina Balivo

Elodie e Franceska Nuredini sono diventate un simbolo di amore e complicità per molti fan. La loro relazione, vissuta alla luce del sole, continua a far sognare e a suscitare curiosità. Tuttavia, non tutti sono d’accordo su come questa storia d’amore venga percepita dal pubblico.

Durante la trasmissione La Volta BuonaCaterina Balivo ha espresso il suo entusiasmo per una nuova foto delle due donne, definendole meravigliose e augurando un’estate bollente ai fan.

La conduttrice ha anche rivelato di essere stata taggata su X dalla coppia, scatenando una serie di commenti e messaggi da parte degli utenti.

La provocazione di Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto, ospite della trasmissione, ha interrotto Caterina Balivo con una provocazione: “Ma se queste due fossero bruttine, non saresti così felice, non è vero?! Morbosoni!”.

La reazione di Caterina Balivo è stata di stupore, tanto da rivolgersi al giornalista Valerio Palmieri, in collegamento da Milano, chiedendogli di raggiungerla in studio.

Valerio Palmieri ha cercato di mediare, sottolineando come la bellezza di Elodie e Franceska attiri curiosità, ma allontani qualunque giudizio sessista. Ha anche evidenziato che la coppia non ha mai nascosto la loro relazione, anzi, l’ha vissuta con naturalezza, anticipando qualunque gossip.

Le insinuazioni su Elodie e Franceska

Mariotto ha ripreso la parola, affermando che le foto della coppia sono sempre calibrate e curate, suggerendo che ci sia qualcuno che le scatta. Caterina Balivo ha prontamente replicato, definendo la foto a letto un selfie scattato di prima mattina.

Non è la prima volta che Guillermo Mariotto fa discutere per i suoi commenti su Elodie e Franceska. Lo scorso aprile, il giurato di Ballando con le Stelle aveva dichiarato che la coppia non fa “discutere come altri perché sono una coppia armoniosa”.

Elodie e Franceska continuano a vivere la loro relazione con serenità, dimostrando che l’amore può essere vissuto senza etichette e senza paura di giudizi. La loro storia, raccontata attraverso scatti e momenti di tenerezza, rimane un esempio di autenticità e complicità.