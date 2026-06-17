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Tim Summer Hits 2026 a Roma: il cast completo e il programma delle serate

Tim Summer Hits 2026 a Roma: il cast completo e il programma delle serate

Tim Summer Hits porta a Roma, dal 21 al 24 giugno, oltre 80 artisti in quattro serate gratuite a Piazza del Popolo, trasmesse su Rai1 e Rai Radio2 e accompagnate dal TIM Summer Hits Village diurno

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Nella cornice di Piazza del Popolo a Roma torna l’appuntamento estivo con la musica dal vivo: TIM Summer Hits è stato presentato in Campidoglio e si svolgerà da domenica 21 a mercoledì 24 giugno. Le quattro serate gratuite, condotte da Carlo Conti e Andrea Delogu riuniranno una lunga lista di nomi della scena italiana e saranno visibili anche in televisione, alla radio e on demand.

L’iniziativa è organizzata con il coinvolgimento del Comune di Roma e partner istituzionali e commerciali. Oltre alle performance serali, la programmazione prevede attività di intrattenimento diurno nel TIM Summer Hits Village pensate per coinvolgere il pubblico già durante le ore del mattino.

Programma delle registrazioni e modalità di fruizione

Le registrazioni delle serate sono fissate per domenica 21, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno in Piazza del Popolo.

Le performance saranno poi montate e trasmesse in prima serata su Rai1 in più appuntamenti estivi: la programmazione include diverse date di messa in onda durante luglio e uno speciale “Best Of” in agosto. Parallelamente, Rai Radio2 garantirà collegamenti e contenuti backstage con interviste e aggiornamenti live, mentre la diretta streaming e la disponibilità on demand saranno curate da RaiPlay.

Accesso e formato dell’evento

L’evento è a ingresso gratuito e aperto al pubblico: l’intento dichiarato dagli organizzatori è trasformare la piazza storica in un palcoscenico accessibile, dove giovani e famiglie possano seguire le hit dell’estate senza barriere economiche. La formula prevede sia esibizioni live in serata sia momenti di incontro e animazione nel villaggio, con attività pensate per coinvolgere il pubblico in modo continuativo durante tutta la giornata.

Cast artistico: oltre 80 nomi tra hit e novità

Sul palco si alterneranno più di ottanta artisti che rappresentano una panoramica ampia della musica italiana contemporanea: dai nomi pop e crossover ai protagonisti della scena rap e indie. Tra gli interpreti presenti ci sono Achille LauroAnnalisaElettra LamborghiniFedezEmma e Tommaso Paradiso reduce dal recente matrimonio, insieme a gruppi e artisti come Pinguini Tattici NucleariNegramaro e The Kolors.

Elenco rappresentativo degli artisti

La lista completa include nomi eterogenei per genere e generazione: Achille Lauro, Aiello, Alex Britti, Angelica Bove, Anna Tatangelo, Arisa, Baby K, Benji & Fede, Clara, Clementino, Cristiano Malgioglio, Ditonellapiaga, Emis Killa, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Frah Quintale, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Giusy Ferreri, Il Tre, Irama, J-Ax, LDA & AKA 7even, Leo Gassmann, Levante, Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Masini, Merk & Kremont, Michele Bravi, Myss Keta, Mr.Rain, Nayt, Niccolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti con Il Rosso e IAEM, Paola Turci, Raf, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, SKT, The Bausa, Tormento, Tredici Pietro, Trigno e Welo. Questo cast riflette sia successi radiofonici sia proposte emergenti destinate a segnare l’estate.

Ruolo delle istituzioni e partnership

La presentazione dell’evento in Campidoglio ha coinvolto il sindaco di Roma e l’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, sottolineando l’intento di valorizzare la città come palcoscenico per grandi iniziative culturali. TIM conferma il ruolo di title sponsor per il quinto anno consecutivo, mentre la produzione è affidata a società specializzate in eventi e alla struttura di intrattenimento della TV pubblica.

La collaborazione tra Comune, broadcaster e partner commerciali mira a trasformare la rassegna in una vetrina promozionale per Roma, sfruttando la copertura televisiva, radiofonica e social per amplificare l’impatto turistico e culturale dell’evento. Il progetto include anche momenti di engagement diretto con il pubblico mattutino nel TIM Summer Hits Village pensati per creare connessioni prima dei concerti serali.

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