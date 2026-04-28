Il superyacht Nord attraversa lo stretto di Hormuz e contribuisce all'evacuazione di marittimi filippini

Il 28 aprile 2026 il 142 metri Nord ha attraversato lo stretto di Hormuz e fatto parte di una serie di transiti che hanno permesso l'uscita di centinaia di membri dell'equipaggio filippino dalle acque del Golfo

Il transito del superyacht Nord attraverso lo stretto di Hormuz ha attirato l’attenzione internazionale per più ragioni: la sua presunta connessione con il miliardario russo Alexei Mordashov, il valore stimato dell’imbarcazione e il contesto di restrizioni navali dovute al conflitto in Medio Oriente. Secondo fonti governative filippine, alla fine di aprile il Nord ha contribuito a ricollocare a sicurezza 36 marittimi filippini imbarcati su quella e su un’altra nave commerciale, portando il totale degli evacuati fuori dallo stretto a quasi 1.200.

Il passaggio dell’imbarcazione è stato registrato da sistemi di tracciamento marittimo che mostrano un itinerario da Dubai verso Muscat, in Oman, seguendo una rotta che nelle ultime settimane è stata percorsa solo da pochi natanti autorizzati. L’episodio solleva questioni su permessi di transito, sul rispetto delle leggi marittime internazionali e sulla gestione delle crisi umanitarie in mare, mentre le potenze coinvolte mantengono una sorveglianza stringente sulle rotte petrolifere e sul traffico commerciale.

Il contesto operativo e i numeri degli evacuati

Il Dipartimento per i lavoratori migranti delle Filippine ha comunicato che, oltre al Nord, anche unità passeggeri e navi mercantili hanno effettuato transiti autorizzati: circa 800 marittimi sono stati trasferiti su navi da crociera che hanno lasciato lo stretto, mentre altri 36 sono usciti a bordo del Nord e di una nave cargo.

Fonti ufficiali hanno inoltre segnalato che 15 marittimi filippini si trovavano su due portacontainer, la Epaminondas e la Francesca, che il 22 aprile sono state intercettate dalle autorità iraniane; il governo filippino ha rassicurato che questi lavoratori risultano al momento incolumi e al sicuro, e che si attende lo sblocco amministrativo per il rilascio delle imbarcazioni.

Come si è svolta l’evacuazione

Le operazioni di uscita dal Golfo sono avvenute in momenti diversi: alcune navi hanno approfittato di finestre temporanee in cui l’Iran ha parzialmente aperto il corridoio marittimo, mentre altre hanno ottenuto passaggi concordati. I dati AIS e le piattaforme di monitoraggio marittimo hanno mostrato che diversi transiti si sono verificati intorno al 18 aprile, quando fu segnalato un alleggerimento temporaneo del blocco. Il governo filippino ha coordinato il rientro degli equipaggi con specifiche autorità, privilegiando la sicurezza dei lavoratori e la documentazione necessaria per viaggiare.

Il Nord, il suo proprietario presunto e le implicazioni geopolitiche

Il Nord è un’imbarcazione di circa 142 metri, valutata oltre 500 milioni di dollari secondo varie stime, e nel profilo mediatico è spesso associata a Alexei Mordashov, magnate russo oggetto di sanzioni occidentali. Pur non essendo sempre registrato formalmente a suo nome, i documenti hanno collegato la proprietà a società riconducibili alla famiglia del magnate. Nel contesto delle restrizioni imposte dopo l’escalation dei bombardamenti e delle tensioni internazionali, lo spostamento di grandi yacht oligarchici verso porti considerati sicuri è diventato un fenomeno visibile, spostando asset di lusso verso Medio Oriente e Asia.

Diplomazia e sicurezza marittima

Le autorità iraniane e quelle statunitensi mantengono posizioni delicate sul controllo del traffico nello stretto: l’Iran ha imposto limitazioni in risposta a attacchi percepiti come ostili, mentre gli Stati Uniti hanno dichiarato di intervenire per impedire che navi sospette raggiungano o lascino porti iraniani. In questo quadro, il transito del Nord, la sua sosta a Muscat e i contatti diplomatici recenti tra Russia e Iran — incluso l’incontro tra il presidente russo e il ministro degli Esteri iraniano ad alto livello — vengono letti come segnali della complessità strategica della regione e del ruolo di Mosca nelle negoziazioni di sicurezza.

Conseguenze per i lavoratori e per la navigazione commerciale

Al di là del rilievo mediatico, l’elemento più concreto resta la condizione dei marittimi: le Filippine, paese leader nell’esportazione di lavoratori marittimi, tengono monitorato il rientro dei propri cittadini e sollecitano garanzie di protezione. Il caso del Nord evidenzia come mezzi privati di lusso possano occasionalmente fungere da strumento di evacuazione, ma non risolve le vulnerabilità quotidiane dell’industria marittima, che continua a subire ritardi, rischi di sequestro e difficoltà assicurative quando lo stato di tensione persiste nello stretto.

In sintesi, il passaggio del Nord attraverso lo stretto di Hormuz e il contemporaneo spostamento di centinaia di marittimi filippini rappresentano un crocevia tra questioni umanitarie, normative e geopolitiche: la sicurezza degli equipaggi, la gestione delle rotte internazionali e le implicazioni delle sanzioni rimangono temi aperti mentre la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi nella regione.