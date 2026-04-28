Sfogo emotivo da parte della showgirl, che nel confessionale è scoppiata a piangere: ecco cosa è successo.

Antonella Elia è tra le concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip 2026. La showgirl si è lasciata andare a uno sfogo nel confessionale, dove non è riuscita a trattenere le lacrime. Ecco cosa è successo.

Gf Vip 2026: crollo emotivo per Antonella Elia

Tra tensioni, battibecchi e colpi di scena, una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia, è stata protagonista di un crollo emotivo.

Nel daytime di oggi, infatti, a un certo punto la regia ha trasmesso in filodiffusione un celebre brano di Antonello Venditti, ovvero “Amici mai”, canzone che ha suscitato un certo effetto in Antonella Elia, che è corsa in confessionale, in lacrime.

Gf Vip, Antonella Elia crolla e scoppia in lacrime in confessionale: cosa è successo

Dopo aver ascoltato il brano “Amici mai” di Venditti, visibilmente provata Antonella Elia si è recata in confessionale: “Ci sono certe canzoni che mi ricordano Pietro, e quindi mi viene da piangere. Poi questa canzone mi fa pensare che io e lui non potremmo mai essere amici perché tra noi c’è stata troppa passione, troppo di tutto, e quindi non potremo mai essere nemmeno amici.

Esiste qualcuno che a tutti i costi tiene a te, ti vuole e ti ama. I grandi amori ci fanno dannare, è meglio vivere relazioni tiepide che almeno non danno troppo dolore.” Adriana Volpe poi, sempre in confessionale, ha detto che secondo lei non è finita tra Antonella e Pietro, in quanto secondo lei la showgirl è ancora innamorata di lui.