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Sondaggio GF Vip: chi rischia l'eliminazione tra Paola, Marco, Lucia e Alessandra

Sondaggio GF Vip: chi rischia l'eliminazione tra Paola, Marco, Lucia e Alessandra

Scopri i numeri dei sondaggi, il meccanismo delle nomination e i momenti chiave della puntata del GF Vip per capire chi rischia davvero l'eliminazione

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Il Grande Fratello Vip arriva alla tredicesima puntata e, come annunciato nella diretta del 28/04/2026, il pubblico dovrà decidere chi eliminare tra quattro concorrenti. In nomination ci sono Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo: la sorte di uno tra loro sarà segnata dal televoto serale, mentre i sondaggi online forniscono una fotografia utile per interpretare i flussi di preferenze.

Le rilevazioni diffuse su forum, pagine social e siti specializzati segnalano una tendenza abbastanza netta: Alessandra Mussolini domina la maggior parte dei sondaggi con percentuali che oscillano tra il 30% e il 40%, Marco Berry viene indicato al secondo posto con valori attorno al 25-35%, Lucia Ilardo si colloca intorno al 21-26%, mentre Paola Caruso appare ultima nella maggior parte delle rilevazioni.

È importante ricordare che sondaggi non ufficiali e televoto possono produrre risultati diversi, come dimostra il confronto con le percentuali registrate in altri appuntamenti precedenti.

Cosa rivelano i sondaggi e come leggerli

I numeri emersi dai diversi poll mostrano come il pubblico online stia favorendo in modo costante Alessandra Mussolini, ma ciò non equivale a una certezza assoluta sul risultato del televoto.

In particolare, va sottolineata la discrepanza registrata il 24 aprile 2026 quando il televoto tra Marco Berry e Alessandra Mussolini diede la vittoria a Alessandra con il 69% contro il 31% di Marco: si tratta di un dato ufficiale relativo a una votazione diversa rispetto ai sondaggi aggregati online. In sintesi, i sondaggi aiutano a intuire tendenze ma non sostituiscono il responso del pubblico televisivo.

Interpretazioni e criticità

Quando si analizzano i dati occorre considerare fattori come la mobilitazione dei fan, la demografia degli utenti che votano online e l’effetto delle dinamiche interne alla casa. Il fatto che Paola Caruso appaia ultima nei poll non significa che l’eliminazione sia certa: il televoto può premiare la notorietà o la simpatia istantanea, e le strategie di comunicazione nella giornata della diretta sono spesso decisive.

Le nomination: regole, voti e scelte chiave

Le nomination di questa fase sono state condizionate da una vittoria in una prova di squadra: il team guidato da Antonella Elia ha guadagnato il diritto di esprimere due voti ciascuno, condizionando la composizione del verdetto. Le decisioni individuali hanno definito il quadro attuale: Antonella ha scelto Alessandra e Lucia, Raul ha votato Lucia, Lucia ha indicato Raimondo, Raimondo ha optato per Alessandra e Lucia, Alessandra ha scelto Francesca, Francesca ha ricambiato con Alessandra, mentre Renato e Adriana hanno votato entrambe Alessandra e Lucia. Dal confessionale Paola ha votato Adriana, e Marco ha indicato Alessandra.

Immunità e meccanismi decisionali

Un elemento che ha modificato gli equilibri è stata la catena avviata in Mistery Room: grazie a una sequenza di esclusioni voluta da Paola Caruso, la catena ha portato all’immunità di Raul Dumitras. Questo tipo di meccanismo mostra come le dinamiche strategiche e le scelte personali possano avere effetti concreti sullo svolgimento delle nomination e, di conseguenza, sul possibile esito dell’eliminazione.

Momenti chiave della puntata e impatto emotivo sulla Casa

La diretta dell’ultima puntata è stata ricca di colpi di scena: Ilary Blasi è entrata nella casa con la busta d’oro e ha annunciato sia l’ingresso di una new entry ospite, Valeria Marini, sia l’allungamento del programma. Paola Caruso è tornata dal monolocale e ha scandito il suo rientro con la frase «The queen is back», seguita da uno scontro acceso con Antonella Elia. In parallelo sono arrivate sorprese intime: Alessandra Mussolini ha ricevuto la visita della sorella Elisabetta, mentre a Lucia Ilardo è stato mostrato un filmato con il padre, momenti che hanno influito sull’assetto emotivo dei concorrenti.

Alla luce di quanto accaduto, l’esito del televoto del 28/04/2026 assume il valore di uno snodo: l’uscita di Paola Caruso potrebbe alterare profondamente le dinamiche interne, soprattutto nei rapporti con Antonella Elia, mentre la partenza di Marco Berry o Lucia Ilardo avrebbe effetti più contenuti sugli equilibri della Casa. Il pubblico televisivo in serata avrà, come sempre, l’ultima parola.