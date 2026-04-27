Valeria Marini entra nella Casa e spacca il gruppo: tensione tra Antonella Elia e il punto di vista di Alessandra Mussolini.

L’ingresso di Valeria Marini nella casa del GF Vip ha immediatamente riacceso tensioni e rivalità tra i concorrenti, trasformando la convivenza in un clima più acceso. La reazione di Antonella Elia è stata la più forte, ma anche Alessandra Mussolini è intervenuta nella discussione, prendendo posizione e contribuendo a dividere ulteriormente il gruppo.

Ingresso di Valeria Marini e tensioni nella Casa del GF Vip

L’arrivo di Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip ha immediatamente creato scompiglio tra gli inquilini, già informati del rinvio della finale e quindi costretti a prolungare la convivenza in attesa di scoprire il vincitore di questa edizione. La produzione ha organizzato una sorpresa portando la showgirl all’interno con un vassoio pieno di dolci, ma la scena ha avuto un effetto tutt’altro che distensivo: Antonella Elia ha reagito in modo molto acceso, complice una rivalità storica tra le due fatta di scontri, insulti e vecchie tensioni personali legate anche all’aspetto fisico e all’età.

La situazione si è subito irrigidita, con Antonella che ha mostrato apertamente il proprio fastidio, rifiutandosi di salutare Valeria e criticandola duramente.

“Esagerata”. GF Vip, Alessandra Mussolini contro Antonella Elia: c’entra Valeria Marini

All’interno della casa le opinioni si sono rapidamente spaccate. Alessandra Mussolini e Raul Dumitras hanno infatti giudicato eccessiva la reazione di Antonella, convinti che abbia esagerato non solo al momento dell’ingresso della Marini, ma anche successivamente, quando avrebbe tentato di isolare la nuova arrivata e controllare le dinamiche sociali del gruppo.

Alessandra Mussolini ha espresso chiaramente il proprio punto di vista, dichiarando: “Se tu vedi che attacca brutto quando viene un’ospite… Lei non sta male, lei ha attaccato! Lei ha attaccato, non si è alzata, non ha preso il dolcetto. Quello è fatto apposta, lei non può decidere chi parla con chi. Lei ci ha rovinato il momento a tutti, è un po’ troppo, poi diventa un po’ pesante. L’atteggiamento di Valeria è di leggerezza, noi dobbiamo dare divertimento”.

Nel frattempo, Valeria Marini sembra aver già trovato una complicità con Paola Caruso, alimentando ulteriori dinamiche nella casa. Non manca anche il gossip fuori dalle telecamere: si vocifera infatti che il fidanzato di una delle concorrenti avrebbe scritto in segreto proprio alla showgirl, dettaglio che potrebbe presto riaccendere nuove tensioni tra gli inquilini.